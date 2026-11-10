Góp ý hoàn thiện dự thảo báo cáo giám sát các dự án đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2021-2025

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân và các thành viên đoàn giám sát.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu kết luận cuộc họp. ﻿Ảnh: Nguyễn Hân

Thực hiện Nghị quyết số 369/NQ-TTHĐND ngày 16-9-2026 của Thường trực HĐND tỉnh, từ ngày 12 đến 16-10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện và triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”.

Đoàn đã chia thành 2 tổ khảo sát thực tế tại 34 dự án đầu tư ngoài ngân sách và giám sát trực tiếp tại UBND 11 xã, phường, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành; đồng thời giám sát qua báo cáo đối với 124 xã, phường còn lại.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân góp ý, dự thảo báo cáo giám sát cần làm rõ số liệu, câu chữ, bố cục báo cáo hợp lý. Ảnh: Nguyễn Hân

Theo dự thảo báo cáo, trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 676 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký hơn 362.904 tỷ đồng.

Các các lĩnh vực đầu tư gồm: công nghiệp, năng lượng, thương mại, dịch vụ, du lịch, bất động sản, phát triển đô thị, nhà ở, nông nghiệp và hạ tầng kỹ thuật khu - cụm công nghiệp, giáo dục, y tế...

Đến nay, toàn tỉnh hiện có 272 dự án hoàn thành đi vào hoạt động, 140 dự án đang triển khai thi công, 173 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng chưa khởi công xây dựng, 91 dự án bị thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Tấn Thành đề nghị làm rõ các tồn tại, hạn chế trong báo cáo giám sát. Ảnh: Nguyễn Hân

Kết quả giám sát cho thấy, trong giai đoạn 2021-2025, mặc dù việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội diễn ra trong bối cảnh chịu tác động của đại dịch Covid-19 và việc tập trung nguồn lực thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp, song cấp ủy, chính quyền các địa phương đã có nỗ lực đáng ghi nhận trong công tác thu hút và triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiến, thành viên đoàn giám sát phát biểu góp ý hoàn thiện báo cáo giám sát. Ảnh: Nguyễn Hân

Bên cạnh những kết quả tích cực, qua giám sát cũng nổi lên những tồn tại, hạn chế, "điểm nghẽn" trong quá trình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Cụ thể, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai còn gặp vướng mắc về nguồn gốc đất, định giá đất, thủ tục giao, thuê đất; một số nhà đầu tư chưa chủ động bố trí nguồn lực tài chính hoặc chưa quyết liệt thực hiện; thủ tục hành chính tại một số địa phương còn thiếu đồng bộ, kéo dài; hạn chế trong hệ thống cơ sở dữ liệu và công tác giám sát, đánh giá dự án sau đầu tư…

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Hân

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt yêu cầu Tổ thư ký phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến góp ý, rà soát hoàn thiện số liệu; làm rõ nguyên nhân các dự án chậm tiến độ, đặc biệt là khâu giải phóng mặt bằng, cũng như trách nhiệm quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và địa bàn.

Từ đó, đưa ra những nhận định, kết quả đánh giá sau giám sát đảm bảo chính xác, cụ thể. Đồng thời, cần xác định rõ các kiến nghị, đề xuất cơ chế, chính sách đối với cơ quan chức năng có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ "điểm nghẽn", đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước và thu hút đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu Tổ thư ký chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo để trình HĐND tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.