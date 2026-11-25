Hội thảo do đồng chí Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì.

Tham dự hội thảo có các đồng chí đại biểu đại diện các cục, vụ chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo; các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) (ĐHQGHN); Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì hội thảo. Ảnh: QUÝ HOÀNG

Đề án “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo” được xây dựng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo (KH,CN,ĐMST) và chuyển đổi số quốc gia; thực hiện trên phạm vi cả nước giai đoạn 2027-2035, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn có đông tín đồ, tổ chức tôn giáo.

Hồ sơ Đề án nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải từng bước xóa bỏ tình trạng “vùng trũng” về KH,CN,ĐMST; chuyển mạnh từ “nghiên cứu để có báo cáo” sang “nghiên cứu để tạo dữ liệu, công nghệ, giải pháp và giá trị ứng dụng”, lấy khoa học, dữ liệu và công nghệ số làm nền tảng nâng cao chất lượng quản lý nhà nước.

Dự thảo Đề án đề ra một số chỉ tiêu định hướng trọng tâm đến năm 2030: Kinh phí từ ngân sách nhà nước chi cho các nhiệm vụ KH,CN,ĐMST trong lĩnh vực tăng ít nhất 3 lần so với năm 2026; 100% các tỉnh, thành phố có đông đồng bào DTTS, người có đạo hằng năm đặt hàng, tài trợ ít nhất 20% nhiệm vụ KH,CN,ĐMST lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; 100% chính sách, chương trình, đề án lớn trình Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ được xây dựng trên cơ sở dữ liệu, luận cứ khoa học có kiểm chứng; vận hành tối thiểu 3 công cụ phân tích, bản đồ số hoặc mô hình dự báo phục vụ quản lý; xây dựng mạng lưới tối thiểu 300 chuyên gia và triển khai ít nhất 20 mô hình ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại địa phương.

Đại biểu đóng góp ý kiến xây dựng đề án tại hội thảo. Ảnh: PHẠM THỨ

Về giải pháp, Đề án đề xuất thí điểm cơ chế đặc thù như thành lập Quỹ Phát triển KH,CN,ĐMST của Bộ; khoán chi đến sản phẩm cuối cùng; chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; ứng dụng công nghệ số phục dựng, bảo tồn di sản; đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật theo chuỗi giá trị nâng cao đời sống đồng bào.

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia và nhà khoa học đánh giá cao sự công phu, nghiêm túc của Ban soạn thảo; đồng thời tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào hồ sơ Đề án. Các ý kiến cơ bản thống nhất cao về sự cần thiết ban hành Đề án; đồng thời phân tích, làm rõ thêm về tính khả thi của các chỉ tiêu định hướng, cơ chế tài chính đặc thù, nguồn nhân lực liên ngành và giải pháp kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu số giữa các cơ quan, địa phương.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm; yêu cầu Ban soạn thảo tiếp thu triệt để, giải trình có căn cứ khoa học. Đồng chí Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh: Đề án mang tính khung, định hướng chiến lược dài hạn, do đó phải tập trung vào danh mục các vấn đề cốt lõi; xử lý cân đối, trang trọng ranh giới giữa hai mảng công tác, khắc phục tình trạng mất cân đối giữa dân tộc và tôn giáo.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: QUÝ HOÀNG

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Hải Trung quán triệt nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm; bảo đảm sự tương thích, đồng bộ tuyệt đối giữa dự thảo Đề án, dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định và Báo cáo giải trình; đồng thời yêu cầu Ban soạn thảo khẩn trương bổ sung các bảng biểu, số liệu thực tiễn minh chứng cụ thể cho công tác nghiên cứu thời gian qua, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ Đề án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo đúng tiến độ.