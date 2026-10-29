Góp ý hoàn thiện Đề án công tác tư tưởng đối với công nhân, lao động

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào sự cần thiết, cơ sở lý luận và thực tiễn, kết cấu, nội dung của Đề án; đánh giá thực trạng công tác tư tưởng đối với công nhân, lao động thời gian qua; đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện trong thời gian tới. Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu bám sát đặc điểm, tình hình công nhân, lao động trong bối cảnh mới; làm rõ những vấn đề đặt ra, xác định các giải pháp trọng tâm, đột phá, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả khi triển khai Đề án.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chủ trì hội thảo. Ảnh: HỮU CHÁNH

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Ngọ Duy Hiểu khẳng định công tác tư tưởng đối với công nhân, lao động có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là đối tượng dễ bị kích động, lôi kéo. Vì vậy, tổ chức công đoàn cần phát huy vai trò định hướng tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của người lao động.

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HỮU CHÁNH

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện các ban, bộ, ngành, liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố; đồng thời nhấn mạnh, đây là cơ sở quan trọng để Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, tiếp tục hoàn thiện Đề án, bảo đảm chất lượng, tính thực tiễn và khả năng triển khai hiệu quả.