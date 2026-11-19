Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: L.T

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; chỉ ra những quy định còn bất cập, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn; đồng thời đề xuất giải pháp sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: L.T

Theo báo cáo, công tác tổng rà soát được triển khai trên khoảng 43.700 văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó, các cơ quan đề xuất xử lý khoảng 987 văn bản. Việc xử lý những quy định bất hợp lý dự kiến góp phần cắt giảm khoảng 11.375 tỉ đồng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, tương đương 26%.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: L.T

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: L.T

Các ý kiến tại hội nghị tập trung làm rõ những khó khăn trong xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật; đề xuất phương án xử lý các "điểm nghẽn", bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của hệ thống pháp luật. Một trong những nội dung được quan tâm là hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ máy, phân định thẩm quyền phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ và xây dựng kế hoạch xử lý các bất cập trong giai đoạn 2026-2027 và những năm tiếp theo. Các bộ, ngành, địa phương cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tổ chức triển khai nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”; chủ động rà soát, phát hiện và kịp thời xử lý những vướng mắc về pháp lý, nhất là các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh số hóa, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát hiện các quy định mâu thuẫn, chồng chéo; phấn đấu hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu trong quý I/2027. Công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật được thực hiện thường xuyên, thực chất và hiệu quả, qua đó góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước.