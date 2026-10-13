Góp ý hoàn thiện 7 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội

Quang cảnh hội thảo góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và Đại tá Phạm Hữu Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, trao đổi và đóng góp nhiều ý kiến đối với 7 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Các dự án luật gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, điều hành hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Nội dung góp ý tập trung vào những vấn đề còn có cách hiểu khác nhau, các quy định tác động trực tiếp đến thực tiễn thi hành pháp luật, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của các dự thảo.

Góp ý đối với dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), các đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cả các quy định chung và quy định về một số tội phạm cụ thể như cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên...

Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì, điều hành hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Theo các đại biểu, cần tiếp tục rà soát dấu hiệu pháp lý của từng tội danh, mức độ nguy hiểm của hành vi, các tình tiết định khung và hình phạt, bảo đảm quy định rõ ràng, chặt chẽ, phù hợp thực tiễn, hạn chế cách hiểu và áp dụng pháp luật không thống nhất.

Đối với dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các đại biểu tập trung góp ý về tổ chức bộ máy của Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

Đại diện Sở Y tế góp ý vào các dự án luật. Ảnh: Phạm Bằng

Nghiên cứu, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp và thu hồi giấy chứng nhận đối với điều tra viên, cán bộ điều tra thuộc các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

Các đại biểu cho rằng, các quy định cần bảo đảm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tránh chồng chéo, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra hình sự.

Đại diện Sở Tư pháp góp ý vào các dự án luật. Ảnh: Phạm Bằng

Góp ý dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, các đại biểu quan tâm đến quy định về đối tượng định danh điện tử, việc tạo lập và hủy bỏ danh tính điện tử khi phát hiện thông tin sai sót. Các ý kiến đề nghị làm rõ trình tự, thủ tục xử lý khi mã định danh hoặc thông tin định danh được tạo lập không chính xác; đồng thời nghiên cứu quy định về giá trị và giới hạn sử dụng của tài khoản định danh điện tử.

Đáng chú ý, trách nhiệm pháp lý khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động định danh, xác thực điện tử được nhiều đại biểu quan tâm. Trong trường hợp hệ thống hoặc ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát sinh sai sót, cần xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành, cung cấp giải pháp và các chủ thể liên quan.

Đại diện Công an tỉnh góp ý vào các dự án luật. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với dự án Luật An ninh dữ liệu, các đại biểu góp ý về quy định liên quan đến đánh giá tác động, kiểm toán an ninh dữ liệu; mật mã định danh, mật mã bảo vệ bí mật nhà nước và công tác quản lý nhà nước về an ninh dữ liệu, trong đó đặc biệt lưu ý về sự thống nhất giữa dự thảo Luật An ninh dữ liệu với các luật hiện hành.

Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát kỹ để tránh trùng lặp, chồng chéo về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, thẩm quyền quản lý và trách nhiệm của các chủ thể giữa dự thảo Luật với Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định có liên quan.

Đại diện Sở Nội vụ góp ý vào các dự án luật. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, các đại biểu tập trung góp ý về quy định giải thích từ ngữ; tiêu chí xác định, phân loại công trình an ninh, khu an ninh và công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia.

Các ý kiến cũng đề nghị làm rõ thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan và quy định về xây dựng, phê duyệt, tổ chức thực hiện phương án bảo vệ công trình. Tiêu chí xác định, phân loại cần được quy định cụ thể, rõ ràng, bảo đảm thuận lợi trong quá trình áp dụng và hạn chế phát sinh cách hiểu khác nhau giữa các cơ quan thực thi.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Với Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đây là dự án luật có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến hoạt động của nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương. Các ý kiến tập trung vào quy định về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính; tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng; xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản; chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, bảo đảm thống nhất trong thực hiện, hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các đại biểu tập trung góp ý về thủ tục cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các đại biểu quan tâm đến quy định về kiểm tra, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và các quy định chuyển tiếp. Các ý kiến cho rằng việc sửa đổi, bổ sung cần bảo đảm rõ ràng, chặt chẽ, khả thi, phù hợp với thực tiễn quản lý, đồng thời tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất cho rằng việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các dự án luật là cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Các đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát toàn diện các quy định, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các luật, hạn chế tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn hoặc khó áp dụng trong thực tiễn.