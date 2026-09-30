Góp ý dự thảo nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đại diện Cục Pháp luật dân sự - kinh tế phát biểu tại hội thảo. Ảnh: PHƯƠNG HUY

Dự thảo nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng nhằm thay thế Nghị định số

55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Việc xây dựng nghị định mới thực hiện theo kế hoạch triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; hướng đến hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin pháp luật, nâng cao năng lực tuân thủ và hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về thực tiễn triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; những khó khăn trong tiếp cận thông tin, tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh.

Nhiều ý kiến góp ý về phạm vi, hình thức, nội dung và nguồn lực thực hiện hỗ trợ; cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức đại diện doanh nghiệp; đồng thời đề xuất hoàn thiện quy định theo hướng rõ ràng, thiết thực, dễ tiếp cận và phù hợp với nhu cầu thực tế.