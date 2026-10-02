Góp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Chiều 2-10, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL. Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, lãnh đạo Cục PBGDPL và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) và lãnh đạo Sở Tư pháp Khánh Hòa chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện sở tư pháp các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Quảng Trị, Lâm Đồng; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương, các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội thảo.

Chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, Luật PBGDPL được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23-8-2026, có hiệu lực từ ngày 1-3-2027, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân. Luật xác định lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; chuyển từ tư duy cung cấp thông tin sang tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp chủ động tiếp cận pháp luật; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong PBGDPL; mở rộng hỗ trợ nhóm đối tượng đặc thù, bảo đảm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Dự thảo nghị định này có phạm vi bao phủ tương đối rộng, tập trung quy định chi tiết 8 nhóm vấn đề trọng tâm: Quản lý nhà nước và hội đồng phối hợp PBGDPL; đổi mới Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; PBGDPL trên môi trường số và trí tuệ nhân tạo; chính sách đối với đối tượng đặc thù; giáo dục pháp luật trong nhà trường; truyền thông chính sách từ sớm; bảo đảm nguồn lực thực hiện, trong đó ưu tiên bố trí nguồn lực cho các khu vực khó khăn và đối tượng đặc thù; đánh giá hiệu quả thực chất, cụ thể hóa nguyên tắc, quy trình đánh giá định kỳ hoặc đột xuất, lấy mức độ tiếp cận pháp luật và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hàng đầu.

Đại diện Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa phát biểu.

Đại diện Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh phát biểu.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung góp ý một số nội dung liên quan đến quy định hướng dẫn chính sách đặc thù, kinh phí thực hiện cho đối tượng đặc thù; cơ chế, kinh phí ứng dụng trí tuệ nhân tạo để PBGDPL; trách nhiệm của chủ thể cung cấp và quản lý nội dung trên môi trường số; hoàn thiện pháp luật và các giải pháp ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo trong PBGDPL…

Những ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được Bộ Tư pháp tiếp thu để hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ.