Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi) và Luật Sở hữu trí tuệ.

Hội thảo tư vấn, tham gia ý kiến đối với Luật Thỏa thuận quốc tế và Luật Sở hữu trí tuệ.

Góp ý vào dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các đại biểu đề xuất điều chỉnh định nghĩa thỏa thuận quốc tế nhằm quản lý cả văn bản ký sai thẩm quyền, phân định rõ thỏa thuận quốc tế với hợp đồng dân sự, thương mại của doanh nghiệp FDI; kiến nghị quy định cụ thể khung lĩnh vực ký kết của UBND cấp xã, nhất là khu vực biên giới, bảo đảm quyền tự chủ chuyên môn của các đơn vị sự nghiệp công lập và bổ sung thẩm quyền giám sát của HĐND cấp tỉnh, cấp xã đối với hoạt động đối ngoại tại địa phương; đề xuất công nhận giá trị pháp lý của chữ ký điện tử đồng bộ với Luật Giao dịch điện tử, yêu cầu bổ sung báo cáo đánh giá khả năng cân đối ngân sách trong hồ sơ đề xuất để bảo đảm tính khả thi sau khi ký kết.

Đại biểu tham gia hội thảo.

Thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, hội nghị đánh giá cao chủ trương chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Các tham luận thống nhất việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về giống cây trồng sang Bộ Khoa học và Công nghệ, tạo sự đồng bộ với hạ tầng dữ liệu số quốc gia và tiệm cận mô hình quản trị tập trung hiện đại trên thế giới. Các đại biểu đề xuất số hóa toàn trình thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ khi chuyển nhượng nhãn hiệu, chuẩn hóa dữ liệu di truyền trong xác định giống cây trồng có nguồn gốc chủ yếu (EDV) và ứng dụng nhật ký điện tử trong khảo nghiệm DUS.

Chuyên gia đóng góp ý kiến vào Luật Thoả thuận quốc tế (sửa đổi).

Ngoài ra, hội nghị kiến nghị rà soát thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng, làm rõ hệ quả pháp lý của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp khi bị thu hồi văn bằng và thiết lập cơ chế hậu kiểm kiểm soát chất lượng dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ sau khi bãi bỏ giấy phép kinh doanh.

Phát biểu kết luận, lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh ghi nhận các đóng góp mang tính khoa học và thực tiễn của các đại biểu. Toàn bộ ý kiến sẽ được tổng hợp để gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La và cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện các dự án luật.