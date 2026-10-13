Góp ý dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Lê)

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất về tầm quan trọng và cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung nội dung điều chỉnh trong lĩnh vực ngân sách nhà nước và đấu thầu.

Các đại biểu cũng đã chia sẻ, kiến nghị nhiều nội dung đối với 2 dự thảo luật trên nhất là có những góp ý xuất phát từ chính góc nhìn thực tế tại đơn vị, lĩnh vực của đại biểu. Đồng thời, các đại biểu đề nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu bảo đảm sự đồng bộ của Dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) với các luật liên quan, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đối với dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật sư Trương Thị Hòa cho rằng, Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công là 2 luật rất quan trọng, có nội dung rộng, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Luật Ngân sách nhà nước có phạm vi điều chỉnh rộng hơn Luật Đầu tư công vì nó bao trùm toàn bộ quá trình quản lý tài chính quốc gia, trong khi đó đầu tư công chỉ là một bộ phận cụ thể, mang tính chất đặc thù.

Mặc dù, có những mối liên hệ nhất định giữa hai luật này song theo Luật sư Hòa, phạm vi điều chỉnh và đối tượng điều chỉnh của hai luật này không trùng khớp nhau. Mỗi luật điều chỉnh một nhóm quan hệ pháp luật riêng. Chính vì thế khi hợp nhất nếu không được xem xét kỹ lưỡng sẽ tạo thêm sự phức tạp, có thể khiến cho việc thực hiện gặp khó khăn, rủi ro. Với phân tích như vậy, Luật sư Hòa kiến nghị nên cân nhắc thận trọng khi hợp nhất hai luật này lại.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng kiến nghị các quy định về quản lý ngân sách nhà nước và đầu tư công cần được xây dựng rõ ràng, chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Luật sư Trương Thị Hòa phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Lê)

Đối với Luật Đấu thầu, Luật sư Trương Thị Hòa cho rằng, việc ban hành Luật Đấu thầu (sửa đổi) là cần thiết, nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực Nhà nước và đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đồng thời, việc sửa đổi Luật nhằm thực hiện yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản trong hoạt động đầu tư, mua sắm công, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới.

Bà Hòa cũng cho rằng, từ thực tế thi hành Luật Đấu thầu cho thấy một số quy định còn bất cập, chưa bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, dân sự và pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực; quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư còn có những khâu trung gian, trùng lặp, làm gia tăng chi phí tuân thủ, kéo dài thời gian thực hiện; phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc áp dụng pháp luật và các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư chưa được quy định rõ ràng dẫn đến cách hiểu, áp dụng chưa thống nhất… Từ đó, Luật sư Hòa đã có những đóng góp cụ thể vào từng điều, khoản.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Vương Lê)

Liên quan tới Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), từ thực tế, nhiều vướng mắc trong công tác đấu thầu đã được các đơn vị y tế, giáo dục trên địa bàn nêu ra, ảnh hưởng tới việc mua sắm trang thiết bị và hoạt động chuyên môn tại đơn vị.

Bà Nguyễn Dương Thu Hằng, Bệnh viện Thống Nhất cùng đại diện một số bệnh viện đã đề nghị tiếp tục duy trì đồng thời cả 2 hình thức mua sắm hóa chất, vật tư kèm chuyển giao quyền sử dụng máy (máy đặt, máy mượn) và mua sắm theo số lượng dịch vụ kỹ thuật, không nên ấn định thời hạn chấm dứt cơ chế máy đặt, máy mượn sau 2 năm.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, bà Trần Thị Diệu Thúy cho biết, đây là hai luật rất quan trọng liên quan tới vận hành quản lý hệ thống tài chính nhà nước. Đoàn đại biểu Quốc thành phố ghi nhận các ý kiến đóng góp kỹ lưỡng, sâu sắc của các đại biểu đồng thời sẽ tổng hợp và gửi tới Ban Soạn thảo để hoàn thiện dự thảo các luật trên.