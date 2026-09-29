Góp ý dự thảo Luật Đất đai từ thực tiễn quản lý tài nguyên và yêu cầu chuyển đổi số

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Thùy Trang

Việc thi hành Luật Đất đai năm 2024 thời gian qua đã góp phần khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới và việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực tiễn quản lý đất đai đang đặt ra những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ.

Theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị hiện đại về đất đai; vận hành trên nền tảng số, dữ liệu số; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch.

Quảng Trị là địa bàn có diện tích tự nhiên rộng lớn, với hơn 1,26 triệu ha, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp chiếm tới hơn 952 nghìn ha. Thực tiễn quản lý đất đai tại địa phương thời gian qua cho thấy bài toán giải quyết hài hòa giữa bảo tồn tài nguyên rừng, phát triển kinh tế và bảo đảm sinh kế đất sản xuất bền vững cho người dân vẫn còn nhiều nút thắt.

Tình trạng chồng lấn giữa quy hoạch đất ở, đất sản xuất với đất lâm nghiệp; việc chia sẻ, liên thông dữ liệu giữa ngành đất đai và lâm nghiệp; cũng như công tác xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai để người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế, tiếp cận thông tin một cách bình đẳng theo tinh thần Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 vẫn đang là những thách thức lớn.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: Thùy Trang

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về yêu cầu bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, công khai, minh bạch trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); các định hướng chuyển sang quản trị hiện đại, vận hành trên nền tảng số, dữ liệu số theo Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Đồng thời phân tích những vấn đề đặt ra trong công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cơ chế chia sẻ, liên thông dữ liệu giữa quản lý đất đai và tài nguyên rừng; tiếp cận thông tin đất đai, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

Thông qua hội nghị, các ý kiến góp ý của các đại biểu sẽ góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tháo gỡ những "điểm nghẽn" trong quản lý, sử dụng đất, nâng cao hiệu quả quản trị tài nguyên và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.