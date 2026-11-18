Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm góp phần hoàn thiện đề án để sớm trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm như: Phương án tổ chức không gian, lựa chọn địa điểm thí điểm các mô hình "hạt nhân" tại phường Mỹ Tho (như "Chợ quê Cồn Rồng", "Phố đi bộ - Chợ đêm đường 30-4") và phường Sa Đéc (như "Đường hoa và ẩm thực đêm", "Sa Đéc xưa về đêm - đêm di sản và bên dòng sông"); giải pháp đầu tư hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe, chiếu sáng công cộng và nhà vệ sinh đạt chuẩn...

Đại biểu phát biểu góp ý kiến cho dự thảo đề án.

Bên cạnh đó, các đại biểu thảo luận sâu về cơ chế quản lý nhà nước đối với các vấn đề then chốt như: Bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, thu gom rác thải và kiểm soát tiếng ồn, ánh sáng.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng chuỗi liên kết giữa lưu trú, ẩm thực, mua sắm và vui chơi giải trí để kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách...

Quang cảnh hội thảo.

Lãnh đạo Sở Công thương ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp sâu sắc và sát thực tế của các đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp. Cơ quan chủ trì sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo đề án, đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để sớm trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trong thời gian tới.