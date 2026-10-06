Góp ý dự thảo cho phép chuyển công năng các loại hình nhà ở tại TPHCM

Những căn hộ tái định cư tại khu dân cư Vĩnh Lộc B, xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM nhiều năm bỏ trống

Theo dự thảo, có 6 trường hợp chuyển đổi công năng sau: chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội; từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại; từ nhà ở thương mại sang nhà ở phục vụ tái định cư; từ nhà ở phục vụ tái định cư sang nhà ở thương mại; từ nhà ở phục vụ tái định cư sang nhà ở xã hội; từ nhà ở xã hội sang nhà ở phục vụ tái định cư.

Việc chuyển đổi phải đáp ứng các điều kiện như dự án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc có văn bản pháp lý tương đương.

Với dự án đã được thẩm định, phê duyệt thiết kế và đang thi công hoặc đã hoàn thành, nghiệm thu, việc chuyển đổi phải bảo đảm phù hợp các yêu cầu về quy hoạch, xây dựng, nhà ở và tiêu chuẩn kỹ thuật của loại hình nhà ở sau chuyển đổi.

Đối với dự án chưa được thẩm định, phê duyệt thiết kế và chưa thi công, sau khi được UBND TPHCM quyết định chuyển đổi, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh mục tiêu, nội dung dự án và các thủ tục liên quan.

Việc chuyển đổi cũng phải bảo đảm hiệu quả đầu tư, khai thác, sử dụng quỹ nhà ở; không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội, bố trí tái định cư và các nghĩa vụ khác đã được cơ quan có thẩm quyền xác định, trừ trường hợp được điều chỉnh theo quy định.

Khu tái định cư tại phường An Khánh nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM. ﻿Ảnh: THANH HIỀN

Theo Sở Xây dựng TPHCM, việc xây dựng dự thảo Quyết định nhằm tạo cơ sở thống nhất để UBND TPHCM xem xét, quyết định từng trường hợp chuyển đổi theo thẩm quyền được giao tại Luật Phát triển đô thị; đồng thời bảo đảm sử dụng quỹ nhà ở và nhà thuộc tài sản công linh hoạt, hiệu quả, phù hợp nhu cầu thực tế và yêu cầu quản lý của thành phố.