Góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá trách nhiệm giải trình ngành Thanh tra

Hội nghị được kết nối trực tuyến với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ. Đồng chí Võ Tuấn Dũng - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Xuân Hướng

Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình của Thanh tra Chính phủ được xây dựng dựa trên cốt lõi pháp lý là Thông tư số 02 (ban hành ngày 30/06/2026, quy định Khung tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ).

Bộ tiêu chí này đóng vai trò như một công cụ đo lường khách quan, nhằm định lượng hóa và đánh giá thực chất hiệu quả công vụ, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh hoặc giải trình mang tính hình thức tại các bộ, ngành và địa phương.

Đồng chí Võ Tuấn Dũng - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Xuân Hướng

Với cơ cấu thang điểm đánh giá tối đa 100 điểm, hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình đối với từng vụ việc cụ thể sẽ được đo lường qua 5 nhóm tiêu chí thành phần. Dựa trên tổng số điểm chấm được, kết quả giải trình được phân định rõ ràng thành hai cấp độ quản lý.

Bên cạnh thống nhất với sự cần thiết ban hành Bộ tiêu chí nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ, các ý kiến thảo luận tại hội nghị đồng thời đề nghị Ban soạn thảo quan tâm hoàn thiện một số nội dung.

Trong đó, đáng chú ý là về xác định vụ việc, chủ thể thực hiện trách nhiệm giải trình và nguyên tắc tổng hợp kết quả; về mối quan hệ giữa chất lượng nội dung giải trình và kết quả đánh giá; về tiêu chí đánh giá khi phát sinh yêu cầu giải trình lại, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; về cách chấm điểm theo số buổi giải trình trực tiếp và số lần bổ sung báo cáo và tính thống nhất giữa các dự thảo.

Chủ trì hội nghị cũng đề nghị toàn ngành Thanh tra thực hiện đầy đủ có trách nhiệm, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; bảo đảm khi Bộ tiêu chí được ban hành sẽ đi vào thực chất mang lại hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước.