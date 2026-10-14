Góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Theo dự thảo, phạm vi điều chỉnh của bộ tiêu chí là việc đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình đối với từng vụ việc, yêu cầu giải trình; đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc các cơ quan thanh tra; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ, công vụ thuộc các lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Tại tỉnh Lạng Sơn, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 53 ngày 26/10/2025 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động công vụ, Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ. Việc tiếp nhận, xử lý, trả lời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, chất vấn và các yêu cầu giải trình cơ bản bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thời hạn theo quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thảo luận góp ý nhằm hoàn thiện dự thảo bộ tiêu chí. Trong đó tập trung vào các nội dung như: phạm vi điều chỉnh, tính thống nhất của bộ tiêu chí với các văn bản pháp luật hiện hành; hệ thống các tiêu chí; phương pháp đánh giá, xếp loại kết quả đánh giá; trình tự thủ tục đánh giá; số liệu, dữ liệu phục vụ đánh giá; công tác quản lý lưu trữ hồ sơ đánh giá…

Qua hội nghị, ban soạn thảo sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý để hoàn thiện bộ tiêu chí và các văn bản hướng dẫn thực hiện, bảo đảm có chất lượng khoa học, khả thi và đáp ứng yêu cầu đặt ra. Việc xây dựng bộ tiêu chí có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ trong việc thực hiện trách nhiệm giải trình đối với từng ngành, lĩnh vực, gắn với mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.