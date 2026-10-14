Góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh.

Thực hiện Nghị định số 184/2026 của Chính phủ và Thông tư số 02/2026 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và văn bản hướng dẫn triển khai trên toàn quốc. Góp ý tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương đánh giá dự thảo cơ bản bám sát quy định pháp luật, bảo đảm nguyên tắc đánh giá. Theo đó, Bộ tiêu chí gồm 5 nhóm với tổng điểm tối đa 100 điểm, gồm: Tính đầy đủ, chính xác, kịp thời trong giải trình (30 điểm); tuân thủ trình tự, thủ tục (20 điểm); công khai, minh bạch (15 điểm); đáp ứng yêu cầu giải trình (25 điểm) và xử lý vi phạm (10 điểm). Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan thanh tra và tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Việc xây dựng Bộ tiêu chí nhằm thống nhất công tác đánh giá, nâng cao trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý về tính khả thi của các tiêu chí, trình tự tự đánh giá và sử dụng biểu mẫu. Theo dự thảo, kết quả đánh giá từ 50 điểm trở lên được xếp loại “Đạt”, dưới 50 điểm là “Không đạt”.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu; nhấn mạnh Bộ tiêu chí phải đánh giá thực chất chất lượng, hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình, bảo đảm thống nhất, thuận lợi trong triển khai, kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo, trình Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành, góp phần nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả quản lý nhà nước.