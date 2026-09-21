Góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi

Quang cảnh Hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được thông tin những nội dung cơ bản của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Dự thảo gồm 3 phần, 25 chương, 415 điều; so với Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2017, 2024 và 2025, dự thảo bãi bỏ 8 điều, bổ sung 14 điều mới, sửa đổi, bổ sung 301 điều và giữ nguyên 100 điều.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào 4 nhóm chính: Quy định về tội phạm; quy định về hình phạt; quy định về loại trừ, tạm hoãn truy cứu và miễn trách nhiệm hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; đồng thời hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật lập pháp.

Một trong những định hướng đáng chú ý của dự thảo là thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, thể hiện chính sách nhân đạo, tiến bộ, đồng thời bảo đảm tính nghiêm minh, răn đe và phòng ngừa tội phạm. Dự thảo cũng bổ sung một số tội danh, hành vi phạm tội mới; mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại; điều chỉnh mức định lượng tiền và mức phạt tiền ở một số tội danh; sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về trách nhiệm hình sự.

Từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các đại biểu tập trung góp ý những nội dung liên quan trực tiếp đến yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Các ý kiến tập trung vào vấn đề xử lý hình sự đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI); tập trung vào Mục 2, Chương XX, từ Điều 273 đến Điều 284 của dự thảo, trong đó đề nghị tiếp tục rà soát các quy định để bảo đảm cơ sở pháp lý xử lý những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới phát sinh trên không gian mạng.

Các đại biểu cũng góp ý về việc nâng cao hiệu quả xử lý tội phạm cản trở giao thông đường bộ và hành vi chống người thi hành công vụ, nhất là lực lượng Cảnh sát giao thông, tập trung vào Mục 1, Chương XX, từ Điều 248 đến Điều 272.

Đối với nhóm tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe và quyền tự do của con người, các ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về hành vi phạm tội, tình tiết định tội, định khung hình phạt, bảo đảm phù hợp với những phương thức phạm tội mới trong bối cảnh công nghệ số, mạng xã hội, AI và các thiết bị thông minh ngày càng tác động sâu rộng đến đời sống xã hội.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau nhấn mạnh sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; đồng thời tạo hành lang pháp lý cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Giám đốc Công an tỉnh thống nhất cao với nhiều chính sách hình sự mới mang tính nhân đạo, tiến bộ trong dự thảo; yêu cầu các đơn vị chuyên môn tiếp tục nghiên cứu kỹ, đối chiếu với thực tiễn công tác, khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội thảo, hoàn thiện Báo cáo góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) của Công an tỉnh để báo cáo Bộ Công an đúng thời hạn.

Lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị, các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), qua đó, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật hình sự, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong tình hình mới.