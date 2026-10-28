Góp ý dự án Luật Nhà ở (sửa đổi): Hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội và nhà công vụ

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia phiên họp tại hội trường - Ảnh: C.T.V

Nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở xã hội

Góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý, hợp lệ của dự án và không tính các khoản ưu đãi vào giá bán, giá thuê mua. Tuy nhiên, ý kiến cho rằng dự thảo mới chú trọng phương pháp xác định giá, chưa giải quyết đầy đủ khả năng chi trả của người thụ hưởng. Thực tế, nhiều người thu nhập thấp dù đủ điều kiện mua nhà ở xã hội nhưng không đủ khả năng thanh toán ban đầu hoặc trả nợ hằng tháng, khiến cơ hội sở hữu nhà vẫn ngoài tầm với.

Đồng chí nhấn mạnh, nếu chỉ chú trọng xác định giá bán mà chưa có giải pháp thu hẹp khoảng cách giữa giá nhà và khả năng chi trả của người dân thì mục tiêu hỗ trợ người thu nhập thấp khó đạt hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) - Ảnh: C.T.V

Đồng chí đề nghị công khai giá bán và tổng chi phí người mua phải thanh toán; đồng thời gắn chính sách giá với tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, thời hạn vay phù hợp và phát triển nhà ở cho thuê, thuê mua. Trường hợp giá nhà vượt khả năng chi trả, cần có cơ chế hỗ trợ tài chính với nguồn lực và điều kiện cụ thể, thay vì chỉ yêu cầu chủ đầu tư giảm giá mà chưa có phương án bù đắp chi phí hợp lý.

Bảo đảm quyền lợi người mua nhà, bổ sung chính sách nhà công vụ cho giáo viên vùng khó khăn

Đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị thảo luận về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) - Ảnh: C.T.V

Góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị đề nghị làm rõ thời hạn cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà, bổ sung quy định chuyển tiếp về nhà ở xã hội và mở rộng đối tượng được thuê nhà ở công vụ là giáo viên vùng khó khăn.

Về thời hạn cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà, đồng chí Nguyễn Khánh Vũ cho biết, luật hiện hành quy định chủ đầu tư phải nộp hồ sơ trong vòng 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà. Tuy nhiên, thời hạn này không còn được quy định trong cả hai dự thảo Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi.

Theo đồng chí, tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận vẫn kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi người mua nhà. Vì vậy, ý kiến đề nghị quy định chủ đầu tư phải nộp hồ sơ trong thời hạn tối đa 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà; trường hợp chậm trễ gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định.

Về chuyển nhượng nhà ở xã hội, đồng chí Nguyễn Khánh Vũ tán thành việc siết điều kiện chuyển nhượng nhằm bảo đảm chính sách đúng đối tượng, ngăn chặn trục lợi. Tuy nhiên, ý kiến cho rằng dự thảo chưa làm rõ quy định chuyển tiếp đối với người đã mua nhà theo luật hiện hành, đủ điều kiện bán lại nhưng chưa thực hiện giao dịch.

Đồng chí đề nghị bổ sung quy định chuyển tiếp, cho phép các trường hợp đã đủ điều kiện chuyển nhượng trước ngày luật có hiệu lực được tiếp tục thực hiện trong một thời hạn nhất định; các trường hợp còn lại áp dụng quy định mới. Thời hạn chuyển tiếp cần được quy định cụ thể trong luật để bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện.

Về chính sách nhà ở công vụ, đồng chí Nguyễn Khánh Vũ đề nghị làm rõ đối tượng giáo viên mới được tuyển dụng, đến công tác tại các xã khó khăn, biên giới. Quy định này sẽ tạo cơ sở để giáo viên đủ điều kiện được thuê nhà ở công vụ và hưởng chính sách miễn tiền thuê, giúp thầy cô ổn định nơi ở, yên tâm công tác, gắn bó với trường lớp tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.