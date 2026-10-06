Góp ý đối với 2 dự thảo quy định trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Sáng 6-10, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định một số biện pháp bảo đảm an toàn trong thi đấu Ô tô thể thao và dự thảo Thông tư quy định về hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ. Tham dự hội thảo có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Liên đoàn Ô tô Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung góp ý hai dự thảo của hai thông tư. Đối với dự thảo Thông tư quy định một số biện pháp bảo đảm an toàn trong thi đấu Ô tô thể thao, cần tập trung quy định phạm vi điều chỉnh; địa điểm, sân thi đấu; xe thi đấu; ban tổ chức, trọng tài; các yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình tổ chức thi đấu. Các ý kiến cũng đề nghị tiếp tục làm rõ cơ sở pháp lý của việc ban hành thông tư; rà soát các quy định về kiểm tra kỹ thuật xe, điều kiện chuyên môn của trọng tài; quy định thi đấu với vận động viên và trách nhiệm của ban tổ chức. Một số thuật ngữ chuyên môn cũng được đề nghị thống nhất trong toàn bộ hồ sơ dự thảo.

Đại diện Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hoà góp ý tại hội thảo.

Đại diện Liên đoàn xe Thể thao TP. Hồ Chí Minh góp ý tại hội thảo.

Đối với dự thảo Thông tư quy định về quy trình kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, văn bản được xây dựng trên cơ sở Nghị định số 217 ngày 5-8-2025 của Chính phủ. Dự thảo quy định trình tự kiểm tra từ xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định, thành lập Đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra đến lập báo cáo, xử lý kết quả và theo dõi việc thực hiện. Theo dự thảo, báo cáo kết quả kiểm tra được xây dựng trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra; trường hợp phức tạp không quá 15 ngày.

Các ý kiến tại hội thảo sẽ được cơ quan chủ trì tiếp thu, giải trình, tiếp tục hoàn thiện hai dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.