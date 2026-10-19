Góp ý định hướng nghiên cứu khoa học ngành Kiểm sát giai đoạn 2027 - 2031

Đồng chí Đỗ Văn Thường, Quyền Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát, VKSND tối cao phát biểu tại Tọa đàm.

Ngày 19/10, tại VKSND TP Hải Phòng, Viện Khoa học kiểm sát phối hợp với VKSND TP Hải Phòng tổ chức tọa đàm tham vấn về hai nội dung trên.

Tại Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Xuân Hưởng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát VKSND tối cao đã trình bày báo cáo đề dẫn về sự cần thiết ban hành định hướng chiến lược nghiên cứu khoa học của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2027 - 2031 và xây dựng Báo cáo tình hình tội phạm năm 2026.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Dự thảo định hướng nghiên cứu xác định ba nhóm nội dung trọng tâm: những vấn đề lý luận cơ bản về VKSND trong giai đoạn mới; lĩnh vực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; nghiên cứu tội phạm học.

Trong đó, tập trung làm rõ vị trí, vai trò của VKSND trong cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, quyền lực tư pháp; trách nhiệm bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích công, lợi ích Nhà nước và quyền của nhóm yếu thế.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hưởng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát VKSND tối cao trình bày báo cáo đề dẫn tại Tọa đàm.

Các nhiệm vụ nghiên cứu còn hướng đến nâng cao chất lượng giải quyết án kinh tế, tham nhũng, tội phạm mới, có tổ chức, xuyên quốc gia; phòng, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và thu hồi tài sản liên quan đến tội phạm. Việc xây dựng mô hình tố tụng điện tử, VKSND số, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số cũng được đặt ra.

Đối với dự thảo Báo cáo tình hình tội phạm năm 2026, đề cương hướng tới phản ánh tổng thể thực trạng, cơ cấu, diễn biến tội phạm trên cơ sở số liệu thống kê hình sự chính thức. Kỳ thống kê được xác định từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 30/9/2026, kết hợp phân tích diễn biến giai đoạn 2022 - 2026.

Đáng chú ý, dự thảo dành nội dung nghiên cứu chuyên sâu về các vụ án sử dụng phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; nhận diện sơ hở trong quản lý tài khoản, kiểm soát giao dịch, bảo vệ dữ liệu và những khó khăn trong truy vết dòng tiền, thu hồi tài sản.

Đồng chí Đoàn Anh Phương, Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng phát biểu tại Tọa đàm.

Hoạt động kiến nghị phòng ngừa tội phạm của VKSND cũng được đánh giá riêng, gắn số lượng, chất lượng kiến nghị với việc tiếp thu, thực hiện và kết quả khắc phục của cơ quan, tổ chức liên quan.

Việc tham vấn nhằm tiếp tục hoàn thiện các dự thảo, bảo đảm nghiên cứu khoa học bám sát yêu cầu công tác kiểm sát, cung cấp cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đề xuất giải pháp phòng ngừa tội phạm.