Góp ý Đề án công tác tư tưởng đối với công nhân lao động

Quang cảnh Hội thảo.

Góp ý vào dự thảo Đề án, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, cần rà soát, sắp xếp lại bố cục theo ba nhóm vấn đề chính, gồm: bối cảnh thế giới và khu vực; tình hình trong nước; tình hình công nhân, công đoàn và công tác tư tưởng đối với người lao động. Phần lý do xây dựng Đề án cần viết ngắn gọn, khái quát hơn, đồng thời phân tích rõ tác động của các vấn đề quốc tế và trong nước, nhất là thông tin tiêu cực trên mạng xã hội, đến niềm tin, tư tưởng và tâm trạng của công nhân, người lao động.

Đối với phần thực trạng, cần làm rõ cả tình hình công nhân, người lao động và công tác tư tưởng; sắp xếp các nội dung về hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm theo hướng logic, chặt chẽ. Các bài học kinh nghiệm cần thể hiện rõ đặc thù của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn; đồng thời, chỉnh sửa câu chữ, thuật ngữ bảo đảm chính xác. Phần quan điểm, mục tiêu cần sử dụng cách diễn đạt thống nhất với các văn kiện hiện hành, đồng thời xác định rõ tên gọi và nội dung của năm vấn đề đặt ra đối với người lao động.

Đánh giá việc xây dựng Đề án là cần thiết, ông Nguyễn Viết Thông đề nghị tiếp tục hoàn thiện nội dung theo hướng ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm, bảo đảm tính logic và làm nổi bật những vấn đề thực tiễn đang tác động đến công nhân, người lao động.

Cùng góp ý vào dự thảo, Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Bôn, nguyên Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị phần lý do xây dựng Đề án cần được khái quát, tập trung làm rõ tính cấp thiết, tránh phân tích dài. Phần thực trạng cần phản ánh đầy đủ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời, sắp xếp thành ba nội dung riêng biệt, bảo đảm logic và chặt chẽ.

Về bối cảnh quốc tế và trong nước, ông Bùi Đình Bôn cho rằng cần phân tích rõ những biến động chính trị, kinh tế thế giới, sự phát triển của khoa học - công nghệ và các yếu tố trong nước tác động đến công nhân, người lao động cũng như công tác tư tưởng, qua đó làm cơ sở đề xuất các giải pháp phù hợp. Về quan điểm chỉ đạo, cần diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng, nhấn mạnh yêu cầu công tác tư tưởng phải được triển khai chủ động, kịp thời, thường xuyên đổi mới, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và sự phát triển của giai cấp công nhân. Công tác tư tưởng cần gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh; chú trọng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân, người lao động. Đây là những điều kiện quan trọng để củng cố niềm tin, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Góp ý về các nội dung cụ thể của Đề án, Tiến sĩ Lương Ngọc Vĩnh, Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đề nghị phần thực trạng cần làm nổi bật những kết quả đạt được, nhất là việc phát hiện, định hướng và xử lý hiệu quả các vấn đề tư tưởng trong công nhân. Đồng thời, cần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, đặc biệt là bệnh hình thức và hiệu quả công tác tư tưởng chưa rõ nét.

Về hạn chế và nguyên nhân, cần phân định rõ hai nội dung, tránh trùng lặp. Trong đó, phần nguyên nhân cần tập trung làm rõ những bất cập về tư duy, cơ chế, phương thức tổ chức thực hiện, năng lực cán bộ và việc thiếu các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác tư tưởng. Bên cạnh đó, cần tính đến những khó khăn về đời sống, thời gian và điều kiện tham gia học tập chính trị của công nhân.

Về dự báo tình hình, ông Lương Ngọc Vĩnh cho rằng cần phân tích tác động của những chủ trương, quyết sách mang tính đột phá trong giai đoạn mới đến tư tưởng, tâm lý và lợi ích của người lao động; chú trọng các vấn đề về niềm tin, tín ngưỡng và sự tác động của những luồng thông tin khác nhau.

Đối với mục tiêu, bên cạnh các mục tiêu chung, cần bổ sung mục tiêu khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần cống hiến và trách nhiệm chính trị của công nhân; đồng thời, xác định các chỉ tiêu cụ thể, có thể đo lường và đánh giá.

Về giải pháp, Tiến sĩ Lương Ngọc Vĩnh đề xuất đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức tiến hành công tác tư tưởng, chuyển từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại, lắng nghe, chia sẻ và định hướng nhận thức. Cùng với đó, cần kiên quyết khắc phục bệnh hình thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng các tiêu chí đánh giá thực chất sự chuyển biến về nhận thức, niềm tin và hành động chính trị của công nhân.

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ công đoàn đóng góp ý kiến, hoàn thiện Đề án theo hướng thiết thực, khả thi, sát với đời sống công nhân, người lao động. Qua đó, góp phần đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của giai cấp công nhân trong bối cảnh mới.