Góp ý bổ sung quy định thông báo trước cho người bệnh chi phí phải tự chi trả

Quốc hội Khóa XVI

Chiều 9/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Đại biểu Nguyễn Khánh Vũ. Ảnh: QH

Đóng góp ý kiến vào dự án Luật, đại biểu Nguyễn Khánh Vũ (Đoàn Quảng Trị) đề nghị bổ sung quy định bắt buộc thông báo trước cho người bệnh các khoản chi phí phải tự chi trả ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế.

Theo đại biểu, quy định hiện hành mới yêu cầu tư vấn, giải thích khi người bệnh có yêu cầu, chưa bảo đảm quyền được biết trước các khoản phải thanh toán.

Thực tế đã có trường hợp người bệnh được chỉ định nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế, phải tự mua cả thuốc, vật tư thuộc phạm vi quỹ chi trả hoặc phải nộp thêm chi phí dù khám đúng thủ tục.

Đại biểu cho rằng, việc thiếu thông tin khiến người bệnh khó phân biệt khoản thu đúng, sai, tạo kẽ hở cho tình trạng lạm thu.

Vì vậy, ông đề nghị sửa đổi Điều 12, bổ sung quyền được thông báo trước các khoản chi phí tự chi trả khi được chỉ định thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật, trừ trường hợp cấp cứu; đồng thời giao Chính phủ quy định cụ thể nội dung, hình thức thông báo.

Quy định này không can thiệp chuyên môn của thầy thuốc mà giúp người bệnh chủ động lựa chọn dịch vụ phù hợp với khả năng kinh tế.

Quan tâm đến quy định về xác định giá bán buôn thuốc dự kiến và quy định chuyển tiếp trong Luật Dược, đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn Lâm Đồng) đề nghị cần làm rõ hậu quả pháp lý khi doanh nghiệp chưa hoàn thành công bố lại hoặc đã nộp hồ sơ mà dữ liệu chưa được cập nhật nhằm bảo đảm thuốc lưu hành hợp pháp không bị gián đoạn cung ứng chỉ vì thủ tục công bố lại.

Về quyền lợi bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau tổ chức lại trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh, đại biểu đề nghị làm rõ chế độ thanh toán chi phí giường lưu; đồng thời chỉnh lý theo hướng cơ sở kế thừa giấy phép hợp pháp và tiếp tục đáp ứng điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế không phải chờ cấp lại giấy phép chỉ do thay đổi tên gọi hoặc cơ quan quản lý để được duy trì chế độ thanh toán.

Đại biểu Cà Thị Thắm. Ảnh: QH

Bổ sung thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm thời cách ly trẻ em

Tham gia ý kiến về biện pháp bảo vệ khẩn cấp, tạm thời cách ly trẻ em trong Luật Trẻ em, đại biểu Cà Thị Thắm (Đoàn Lai Châu) cho biết, thực tiễn cho thấy khi trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, không thể chờ đợi hoàn thiện thủ tục giấy tờ.

Đại biểu đề nghị luật bổ sung thẩm quyền cho phép Chủ tịch UBND cấp xã hoặc cơ quan công an áp dụng ngay biện pháp tạm thời cách ly trẻ em trong tình trạng khẩn cấp và đưa trẻ đến nơi an toàn. Đồng thời, làm thủ tục đề nghị Tòa án xem xét quyết định các bước tiếp theo và cần phân định rõ trách nhiệm lập hồ sơ, tránh tình trạng đùn đẩy giữa các cấp.

Đại biểu Hà Thị Anh Thư (Đoàn Quảng Ngãi) bày tỏ băn khoăn khi một cơ sở lưu trú bị đình chỉ vì mất an toàn, ai sẽ tiếp tục nhận và tiếp tục chăm sóc các em ngay từ thời điểm đó?

Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung vào Điều 68 nguyên tắc bảo đảm an toàn và chăm sóc liên tục cho trẻ em khi cơ sở bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động.

“Cần xác định rõ cơ quan chủ trì bố trí chăm sóc thay thế, người trực tiếp tiếp nhận và trách nhiệm theo dõi sau khi bàn giao. Việc bàn giao phải bảo đảm từng trẻ em được tiếp tục điều trị, dùng thuốc, học tập và nhận được sự hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của mình”, đại biểu kiến nghị.

Đại biểu Hà Thị Anh Thư cho rằng, khi bố trí nơi chăm sóc tiếp theo, cần lắng nghe ý kiến của trẻ em phù hợp với độ tuổi và mức độ trưởng thành, ưu tiên chăm sóc trong môi trường gia đình khi an toàn và phù hợp với lợi ích của trẻ em.

Theo đại biểu, ngay từ khi thi hành quyết định đình chỉ, từng em phải được tiếp nhận an toàn và có người chịu trách nhiệm tiếp tục chăm sóc.