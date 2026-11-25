Ngày 25/11, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã bắt giữ Hồ Đắc Thắng (sinh năm 1991, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), đối tượng bị truy nã đặc biệt theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khi y đang lẩn trốn tại TP Hà Nội và di lý đối tượng về địa phương để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ Đức Thắng bị cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được đơn tố cáo của công dân đối với Hồ Đắc Thắng về việc Thắng và bà T (sinh năm 1994, trú tại xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi) từng là đồng nghiệp tại một doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong khoảng thời gian từ năm 2019 - 8/2022, Thắng và bà T nhiều lần góp vốn mua bán bất động sản.

Từ mối quan hệ trong thời gian dài nên Thắng tạo được sự tin tưởng từ bà T. Đến tháng 8/2022, do làm ăn thua lỗ, Thắng đưa ra thông tin gian dối về việc đầu tư hai thửa đất tại phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng và đề nghị bà T góp vốn với tổng số tiền 3,85 tỷ đồng.

Tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác trước đó cùng mức lợi nhuận được Thắng hứa hẹn, bà T đã chuyển tổng số tiền 3,85 tỷ đồng cho Thắng để đầu tư mua đất. Song, sau khi nhận tiền, Thắng không sử dụng để mua đất như cam kết mà dùng vào việc trả nợ, chi tiêu cá nhân và chi trả lợi nhuận từ hoạt động đầu tư đất cho một số người khác.

Đến tháng 7/2024, khi phát hiện sự việc, bà T yêu cầu Thắng hoàn trả lại tiền nhưng đối tượng không thực hiện mà bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt toàn bộ liên lạc với bà T và gia đình.

Để trốn tránh chủ nợ và cơ quan chức năng, Thắng đến TP Hà Nội trú ngụ làm nghề tự do, thường xuyên thay đổi nơi ở, không sử dụng tài khoản ngân hàng và số điện thoại chính chủ nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ thành công Hồ Đắc Thắng khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Long Biên, TP Hà Nội và áp giải về Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.