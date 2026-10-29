Góp vốn 'đi đơn hàng': Ranh giới pháp lý phía sau lời hứa lợi nhuận

Khi tiền trả đúng hẹn trở thành lý do để giao thêm

Một tấm ảnh chụp hàng đầy trong kho, một tin nhắn của khách hàng đặt mua, vài lời giới thiệu từ người thân. Từng ấy thông tin đôi khi đã đủ khiến một người chuyển khoản tiền lớn, với niềm tin hàng bán xong sẽ thu hồi được vốn và có lời. Những lần đầu tiền về đúng hẹn càng củng cố niềm tin ấy. Đến đơn sau, họ không rút vốn, rồi vay thêm để kịp một chuyến hàng được nói là đang chờ tiền.

Điều đáng lo là người giao tiền có thể nhìn thấy dòng tiền trở về nhưng không biết dòng tiền ấy đến từ đâu. Nó có thể là tiền bán hàng; cũng có thể là tiền vừa nhận của người khác. Một khoản đã được trả chỉ chứng minh có việc thanh toán, nhưng chưa chứng minh hoạt động kinh doanh phía sau diễn ra như lời giới thiệu.

Trước khi chuyển tiền, cần hỏi cụ thể đơn hàng của ai, mua bán với đối tác nào, tiền dùng vào việc gì, khi nào quyết toán và nếu thua lỗ ai chịu trách nhiệm (Ảnh minh hoạ).

Theo thông tin công khai của Công an tỉnh Lâm Đồng về một vụ khởi tố trong tháng 10/2026, người bị khởi tố bị cáo buộc đã tạo tin nhắn, hợp đồng bán hàng giả để huy động vốn, rồi dùng tiền nhận được trả cho những người góp tiền khác. Hiện, vụ việc còn đang được điều tra. Đây là lời cảnh báo về việc không nên chỉ kiểm tra hình ảnh, giấy tờ do chính người đang cần tiền gửi đến.

Quan hệ thân quen thường khiến việc hỏi chứng từ trở nên ngại ngần. Người chuyển tiền sợ bị cho là thiếu tin tưởng; người nhận tiền lại luôn có lý do gấp gáp như hàng sắp về, khách đang chờ hoặc chỉ còn một suất góp. Nhưng càng phải quyết định nhanh, càng cần biết mình đang nhận quyền gì và chịu nghĩa vụ gì. Sự tin tưởng giữa người thân không thể thay cho việc kiểm tra một khoản tiền có thể ảnh hưởng đến cả gia đình.

Tên gọi góp vốn chưa quyết định bản chất

Trong một quan hệ hợp tác kinh doanh thực chất, khoản tiền được hưởng phải được xem xét cùng công việc chung, kết quả kinh doanh và cách phân chia trách nhiệm. Người góp tiền không nhất thiết tự đi mua bán, nhưng cần hiểu việc hợp tác dựa vào đâu, ai thực hiện và sẽ quyết toán thế nào. Không trực tiếp quản lý không tự biến họ thành người cho vay; cũng không có nghĩa mọi lời giới thiệu về kinh doanh đều là sự thật.

Ngược lại, nếu một bên chỉ giao tiền, bên kia phải hoàn đủ vốn và trả khoản tăng thêm theo số tiền, thời gian, bất kể kết quả bán hàng, giao dịch có dấu hiệu của quan hệ vay. Khi đó, dòng chữ “góp vốn” trong nội dung chuyển khoản hoặc tên “hợp tác đầu tư” trên giấy tờ không đủ thay đổi nghĩa vụ thực tế.

Mức lời cao là điều cần thận trọng, nhưng không thể chỉ nhìn tỷ lệ rồi kết luận người giao tiền cho vay lãi nặng. Trước hết phải làm rõ có quan hệ cho vay không, sau đó mới xét đến mức lãi suất và các điều kiện để xem xét trách nhiệm hình sự. Pháp luật cũng không coi mọi khoản vay có lãi vượt trần dân sự đều tự động là tội phạm.

Việc người nhận tiền chủ động đưa ra mức lời không tự nó quyết định trách nhiệm pháp lý của người giao tiền. Nếu giao dịch thực chất là cho vay, trách nhiệm của mỗi bên cần được xem xét trên cơ sở hành vi, nhận thức, chứng cứ và các điều kiện luật định. Người giao mong kiếm lời cũng không vì thế mất quyền được xem xét dấu hiệu bị lừa. Việc một người thiếu thận trọng khi giao tiền không phải là bằng chứng rằng họ biết và chấp nhận tham gia một giao dịch cho vay trái pháp luật.

Kiểm tra căn cứ giao tiền, giữ đầy đủ chứng cứ

Trước khi chuyển tiền, cần hỏi cụ thể đơn hàng của ai, mua bán với đối tác nào, tiền dùng vào việc gì, khi nào quyết toán và nếu thua lỗ ai chịu trách nhiệm. Thỏa thuận cần được ghi nhận rõ, nhưng văn bản chỉ có ý nghĩa khi nội dung phản ánh đúng điều các bên thực sự thực hiện. Một hợp đồng dài không bù được việc không biết hàng ở đâu và người mua là ai.

Việc kiểm tra nên có nguồn xác minh độc lập. Có thể đối chiếu đối tác, chứng từ và điều kiện giao hàng phù hợp với khoản tiền dự kiến bỏ ra. Nếu chỉ được xem ảnh, liên tục bị thúc chuyển gấp hoặc bị từ chối giải thích cách tạo ra khoản lời cao, người giao tiền nên dừng lại để xác minh thêm. Đặc biệt thận trọng khi phải vay thêm vì nghĩa vụ với người cho mình vay vẫn có thể còn nguyên dù người nhận tiền đi đơn không trả được.

Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần giữ các cuộc gọi, toàn bộ tin nhắn trao đổi và các chứng từ, kể cả những khoản đã nhận về. Cả những trao đổi bất lợi cho cách giải thích của mình cũng cần được giữ nguyên, bởi chỉ toàn bộ diễn biến mới giúp làm rõ bản chất giao dịch.

Các khoản giao nhận cũng cần được đối chiếu đầy đủ. Khoản đã nhận lại, vốn giữ để làm tiếp và lời mới được ghi trên sổ là những việc khác nhau. Không thể cộng tất cả các lần chuyển thành tiền bị chiếm đoạt, hoặc coi mọi khoản lời hứa trả là vốn đã giao. Nếu có tiền của người thân, phải phân biệt họ cho vay, cùng góp hay chỉ nhờ chuyển hộ; người nào trực tiếp biết việc gì thì trình bày việc ấy.

Với cơ quan tiến hành tố tụng, câu hỏi cần đi sâu vào sự việc: thông tin nào khiến người dân giao tiền, đơn hàng có thật không, nghĩa vụ hoàn vốn được thỏa thuận thế nào và tiền được sử dụng ra sao. Một người không nên phải tự chọn ngay mình là “nhà đầu tư” hay “người cho vay” khi chưa được làm rõ toàn bộ chứng cứ.

Sự nhẹ dạ có thể khiến một người giao tiền thiếu thận trọng, nhưng không thể thay thế chứng cứ về lỗi của họ. Cũng như tên gọi “góp vốn” không đủ che đi một khoản vay, mức lời cao không đủ trả lời ai đã gian dối, ai bị thiệt hại và ai phải chịu trách nhiệm. Những điều đó cần được làm rõ từ sự thật của từng giao dịch.