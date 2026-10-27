Góp việc nhỏ, làm điều hay

Học sinh Trường THCS Cao Lộc tham gia quyên góp giấy vụn thực hiện phong trào Kế hoạch nhỏ

Phong trào “Kế hoạch nhỏ” ra đời năm 1958 từ sáng kiến của thiếu nhi thành phố Hải Phòng và tỉnh Sơn Tây (nay thuộc thành phố Hà Nội). Sau 68 năm thực hiện, phong trào “Kế hoạch nhỏ” đã trở thành hoạt động quen thuộc của thiếu nhi Việt Nam. Qua nhiều năm triển khai trên địa bàn tỉnh, cách thức thực hiện phong trào tuy có sự thay đổi, nhưng những việc làm vừa sức như: thu gom giấy vụn, chai lọ, tiết kiệm tiền nuôi lợn đất vẫn được duy trì tại các trường học.

Trường THCS Cao Lộc, phường Kỳ Lừa có 22 chi đội và hơn 1.000 học sinh, những năm qua “Kế hoạch nhỏ” đã trở thành hoạt động quen thuộc, được triển khai đến từng chi đội. Cô Hoàng Hoài Thương, Tổng phụ trách Đội nhà trường cho biết: Năm học 2025–2026, các chi đội đã thu gom được gần 2 tấn giấy và 3.000 vỏ lon các loại, bán được hơn 5 triệu đồng. Từ những vật dụng tưởng chừng bỏ đi, các em đã góp thêm kinh phí cho hoạt động đội và có nguồn hỗ trợ những bạn cùng trường đang gặp khó khăn.

Hằng năm Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đều phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác đội và phong trào thiếu nhi trong trường học, trong đó có phong trào “Kế hoạch nhỏ”. Hưởng ứng phong trào, học sinh tham gia thu gom giấy vụn, chai nhựa, lon kim loại; nuôi lợn đất; chăm sóc cây xanh, xây dựng vườn hoa và góp sức thực hiện các công trình măng non. Tùy điều kiện thực tế, mỗi trường lựa chọn cách triển khai phù hợp, qua đó tạo cơ hội để các em tham gia bằng những việc làm cụ thể, gắn với đời sống hằng ngày.

Tại Trường THPT Hữu Lũng, ngay từ đầu năm học 2026–2027 này, Đoàn trường đã phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ – Gom nhỏ, góp xanh”. Học sinh được vận động thu gom giấy vụn, sách báo cũ và những vật liệu có thể tái chế. Em Đoàn Gia Khánh, học sinh lớp 11A10, chia sẻ: Em thấy những việc như gom giấy vụn, sách báo cũ hay chai nhựa không khó thực hiện. Mỗi bạn góp một ít thì cả lớp sẽ thu được nhiều hơn. Khi tham gia phong trào, chúng em còn có thể góp phần giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những việc làm tại từng lớp học, phong trào góp phần hình thành thói quen phân loại phế liệu, giữ gìn vệ sinh và tiết kiệm trong học sinh. Theo báo cáo tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi, năm học 2025–2026 toàn tỉnh có 375 liên đội trường học; các liên đội xây dựng và duy trì 32 mô hình “Ngôi nhà Kế hoạch nhỏ”, 215 công trình măng non bảo vệ môi trường, 58 vườn hoa thiếu nhi và 126 “Góc xanh lớp em”. Cùng với đó, 100% liên đội tổ chức hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ trên 5.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Những kết quả trên cho thấy các hoạt động đội đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những tờ giấy vụn, chai nhựa, vỏ lon được thu gom đến những khoản tiền dành tặng bạn khó khăn, phong trào “Kế hoạch nhỏ” giúp học sinh biết tiết kiệm, sẻ chia. Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng khi được nhiều học sinh cùng thực hiện sẽ góp thêm nguồn lực cho hoạt động đội, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần tương thân, giúp đỡ bạn bè trong các em.