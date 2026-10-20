Góp tiền mua ma túy sử dụng, 3 bị cáo lĩnh 25 năm tù

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 2/9/2025, Công an xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ nhận được tin báo của người dân về việc tại nhà Sơn Vươl, thuộc ấp Tân Qui B, có một số người nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an mời Sơn Vươl, Trần Thanh Hiếu và Mai Bình Dương kiểm tra ma túy. Kết quả, cả 3 đều dương tính với Methamphetamine.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Quá trình điều tra xác định, sáng cùng ngày, trong lúc tụ tập ăn uống tại nhà Sơn Vươl, Hiếu rủ Vươl góp tiền mua ma túy về sử dụng. Vươl đưa 200.000 đồng, Hiếu góp thêm 70.000 đồng rồi nhờ Trịnh Minh Dũng mua ma túy, đồng thời mượn thêm Dũng 30.000 đồng.

Sau khi mua được ma túy với giá 300.000 đồng, Dũng giao cho Hiếu và cho mượn dụng cụ sử dụng. Hiếu mang ma túy về nhà Vươl, chuẩn bị dụng cụ rồi cùng Vươl sử dụng trong phòng ngủ.

Trong lúc này, Vươl tiếp tục rủ Mai Bình Dương cùng sử dụng ma túy và trực tiếp dùng bật lửa đốt ma túy cho Dương sử dụng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định trước đó, vào các ngày 31/8 và 1/9/2025, Hiếu và Dũng đã hai lần góp tiền mua ma túy, mỗi người 100.000 đồng, rồi cùng sử dụng tại khu vực nhà cha vợ của Dũng.

Kết quả giám định xác định các mẫu vật thu giữ đều có chất ma túy loại Methamphetamine.

Quang cảnh phiên tòa.

Cơ quan tố tụng xác định, Hiếu và Dũng đã nhiều lần góp tiền, chuẩn bị ma túy, dụng cụ để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Vươl có hành vi góp tiền, cung cấp địa điểm, rủ rê và trực tiếp đốt ma túy cho người khác sử dụng.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước về chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Sau nghị án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Trần Thanh Hiếu 9 năm tù, Trịnh Minh Dũng 8 năm 6 tháng tù và Sơn Vươl 7 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.