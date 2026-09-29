Góp tiền mua ma túy 4 lần trong một ngày, 3 bị cáo lãnh hơn 24 năm tù

Theo cáo trạng, Thắm và Thắng là anh em họ, trong đó, Thắng gọi Thắm bằng anh. Do có nhu cầu sử dụng ma túy, ngày 13/11/2025, cả hai nhiều lần góp tiền mua ma túy về sử dụng tại phòng ngủ của Thắm ở xã Tân Long, TP Cần Thơ.

Phiên tòa xét xử.

Khoảng 12h cùng ngày, Thắng đến nhà rủ Thắm sử dụng ma túy và đưa 300.000 đồng để mua. Thắm đi mua ma túy về, chuẩn bị dụng cụ rồi cùng Thắng thay phiên nhau sử dụng.

Khoảng 2h sau, Thắm và Thắng tiếp tục góp tiền mua ma túy lần thứ hai. Thắng chở Thắm đi mua, sau đó cả hai trở về phòng ngủ tiếp tục sử dụng.

Đến chiều tối, cuộc tụ tập có thêm Nguyễn Hữu Th., Lê Nhĩ H. và Trần Dũng Sỷ. Những người này cùng góp tiền, liên hệ mua ma túy rồi tập trung tại nhà Thắm để sử dụng.

Khoảng 20h, nhóm tiếp tục góp tiền mua ma túy. Sau khi ma túy được đưa về, Thắng, Thắm, H., Th. và Sỷ thay phiên nhau sử dụng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, chỉ trong ngày 13/11/2025, phòng ngủ của Thắm đã được sử dụng làm địa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 4 lần. Thắm và Thắng cùng góp tiền mua ma túy 3 lần; Thắm trực tiếp đi mua 2 lần, Thắng đi mua 1 lần. Sỷ có một lần tham gia đi mua ma túy để cả nhóm cùng sử dụng.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước đối với các chất ma túy, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lâm Hoàng Thắm 8 năm 6 tháng tù, Lâm Hoàng Thắng 8 năm tù và Trần Dũng Sỷ 7 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hình phạt của 3 bị cáo là 24 năm tù.

Đối với Nguyễn Hữu Th. và Lê Nhĩ H., ngày 9/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tách vụ án hình sự để giải quyết theo quy định của pháp luật về tư pháp người chưa thành niên.