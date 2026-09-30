Góp tiền mua 'khí cười', thuê người vận chuyển qua biên giới

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Quảng Ninh vừa chủ trì, phối hợp với Công an xã Hoành Mô, lực lượng Hải quan và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô phát hiện, thu giữ 248 bình khí N2O (thường gọi là “khí cười”) vận chuyển trái phép qua biên giới.

Lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm đếm 248 bình khí N2O thu giữ tại nhà Tằng Mằn Thống.

Kiểm tra tại nhà Tằng Mằn Thống (SN 1993, trú tại thôn Nà Pò, xã Hoành Mô), lực lượng chức năng phát hiện Thống cùng 3 người khác đang bốc vác, tập kết 62 bao tải dứa chứa 248 bình khí N2O. Toàn bộ số hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Làm việc với cơ quan chức năng, nhóm này khai nhận số khí N2O trên được vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam trong đêm 13/9/2026.

Qua xác minh, cơ quan Công an làm rõ Tằng Mằn Thống, Lạc A Sìn, Lý Văn Ngò và Tằng Dẩu Thống cùng góp tiền mua số khí N2O này. Nhóm còn thuê thêm 6 người tại địa phương thực hiện việc cảnh giới, bốc vác và vận chuyển hàng qua biên giới.

Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.