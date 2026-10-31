Góp thêm cơ hội để người nghèo phát triển sinh kế

Cán bộ, công chức, viên chức xã Búng Lao tích cực hưởng ứng phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo và các đối tượng chính sách”.

Tín dụng chính sách là nguồn lực quan trọng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách cải thiện cuộc sống. Nhờ vốn vay ưu đãi, nhiều gia đình có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; người lao động có vốn tạo việc làm; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức đến trường. Để đáp ứng nhu cầu vay vốn, bên cạnh nguồn lực từ Trung ương và ngân sách địa phương, việc huy động tiền nhàn rồi trong cộng đồng đang trở thành kênh bổ sung thiết thực.

Tại Điện Biên, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các phòng giao dịch đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo và các đối tượng chính sách”. Với sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phong trào được triển khai tại cơ sở, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia.

Với chị Lò Thị Son, bản Xuân Tre, xã Búng Lao, số tiền 200 triệu đồng là khoản tích lũy để chủ động lo những công việc của gia đình. Lựa chọn gửi tiền tại Ngân hàng Chính sách xã hội, chị mong khoản dành dụm ấy sinh lời, qua đó góp thêm nguồn vốn cho những hộ còn khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế. Chị Son chia sẻ: “Tiền dành dụm thì gia đình nào cũng muốn giữ để lo công việc sau này. Biết gửi ở Ngân hàng Chính sách xã hội vừa có lãi, vừa góp thêm vốn cho hộ nghèo vay làm ăn nên tôi tham gia. Mình có điều kiện đến đâu thì gửi đến đó. Mong những gia đình còn khó khăn có vốn để chăn nuôi, sản xuất, cuộc sống đỡ vất vả hơn”.

Sự hưởng ứng của những người dân như chị Son góp phần làm nên kết quả của “Ngày hội tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” do Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mường Ảng phối hợp với xã Búng Lao tổ chức. Chỉ trong buổi sáng, chương trình huy động hơn 850 triệu đồng, với 48 sổ tiết kiệm được mở. Hoạt động này sẽ tiếp tục được triển khai đến hết năm 2026. Người gửi có thể lựa chọn nhiều hình thức phù hợp với nhu cầu như: Tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn. Lãi suất tiền gửi được áp dụng tương đương với các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Sự linh hoạt trong hình thức gửi, giúp người dân cân đối khoản tích lũy với kế hoạch chi tiêu, chủ động kế hoạch tài chính của gia đình.

Ông Trương Hồng Bách, Chủ tịch UBND xã Búng Lao cho biết: Xã vận động cán bộ, đảng viên hưởng ứng; đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu ý nghĩa của việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội, lựa chọn mức gửi phù hợp với điều kiện gia đình. Địa phương tiếp tục phối hợp với ngân hàng và các tổ chức chính trị - xã hội duy trì hoạt động, góp thêm nguồn lực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Chương trình tiết kiệm chung tay vì người nghèo được triển khai liên tục đến cuối năm 2026.

Đối với hộ còn khó khăn, được vay vốn kịp thời là thêm cơ hội thực hiện dự định làm ăn, tạo sinh kế và cải thiện thu nhập. Tuy nhiên, để đồng vốn phát huy hiệu quả, người vay cần được hướng dẫn lựa chọn phương án sản xuất phù hợp, sử dụng và quản lý vốn đúng mục đích, đảm bảo chặt chẽ. Khi đồng vốn phát huy tác dụng, chất lượng cuộc sống của các hộ vay từng bước nâng lên, chính là cơ sở để củng cố niềm tin của cộng đồng với nguồn vốn tín dụng chính sách.

Theo bà Lò Thị Thanh, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mường Ảng, đơn vị đang triển khai 13 chương trình tín dụng tại 3 xã Búng Lao, Mường Lạn và Mường Ảng. Đến tháng 9/2026, tổng dư nợ đạt trên 568 tỷ đồng, với gần 6.600 khách hàng còn dư nợ. Việc huy động thêm nguồn vốn tại chỗ đã góp phần đáp ứng nhu cầu vay của người dân, đồng thời đặt ra yêu cầu gắn huy động vốn với nâng cao chất lượng tín dụng. “Chúng tôi mong mỗi người dân khi gửi tiết kiệm, đều yên tâm về khoản tích lũy của mình và thấy được ý nghĩa của việc đồng hành cùng người nghèo. Đơn vị sẽ chú trọng hướng dẫn thủ tục, tư vấn hình thức gửi phù hợp; đồng thời phối hợp với cơ sở nắm nhu cầu vay, đưa vốn đến đúng đối tượng, giúp người vay sử dụng hiệu quả”, bà Lò Thị Thanh chia sẻ.

Cùng với Mường Ảng, hoạt động gửi tiết kiệm vì người nghèo cũng được hưởng ứng tại các địa bàn các xã, phường do Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mường Thanh quản lý. Trong ngày đầu phát động, tại xã Núa Ngam đã mở hơn 60 sổ tiết kiệm, tổng trị giá đạt trên 700 triệu đồng; xã Sam Mứn huy động khoảng 200 triệu đồng; phường Mường Thanh đạt gần 1,2 tỷ đồng.

Những kết quả đạt được cho thấy, tiền gửi tiết kiệm trong cộng đồng đang góp thêm nguồn lực cho tín dụng chính sách. Người gửi được hưởng lợi từ khoản tích lũy, người vay có thêm điều kiện vươn lên bằng sức lao động của mình. Để phong trào duy trì sức lan tỏa, công tác vận động cần gắn với chất lượng phục vụ và hiệu quả sử dụng vốn; hướng dẫn tận tình, giao dịch thuận tiện, thông tin rõ ràng sẽ giúp người dân yên tâm gửi tiền.

Ở Điện Biên, nơi đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, mỗi khoản tiết kiệm được huy động thêm là một cơ hội bổ sung nguồn vốn phát triển sinh kế. Khi được duy trì thường xuyên và sử dụng hiệu quả, mỗi khoản tiết kiệm sẽ góp thêm cơ hội phát triển sinh kế, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách từng bước ổn định cuộc sống.