Những năm qua, bám sát các tiêu chí xây dựng NTM của địa phương, Hội CCB xã Nam Trạch đã chủ động lên chương trình hành động cụ thể, gắn phong trào “CCB gương mẫu” với các tiêu chí về hạ tầng, kinh tế, môi trường, an ninh trật tự tại cơ sở…

Trong quá trình xây dựng hạ tầng nông thôn, các hội viên, CCB trên địa bàn xã luôn tích cực tham gia hoạt động tu sửa đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh, làm vệ sinh môi trường… Đặc biệt, hưởng ứng phong trào hiến đất, hiến công trình làm đường giao thông nông thôn, nhiều hội viên CCB đã tiên phong, gương mẫu sẵn sàng tháo dỡ tường rào, hiến đất để mở rộng các tuyến đường liên thôn, liên xã.

Ông Dương Quốc Doanh, hội viên Chi hội CCB thôn Nhân Hồng chia sẻ: “Thực hiện chủ trương của xã, vừa qua, gia đình tôi đã hiến 165m2 đất để làm đường liên thôn. Hiện nay, đường mới đã hoàn thành đưa vào hoạt động, tôi rất vui vì từ nay người dân chúng tôi có con đường rộng hơn, đẹp hơn, thuận lợi trong việc đi lại”.

Các hội viên cựu chiến binh xã Nam Trạch tham quan, chia sẻ kinh nghiệm phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp - Ảnh: L.M

Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Nhân Hồng Phan Văn Hải cho biết: “Chi hội chúng tôi hiện có 115 hội viên, đa phần đã lớn tuổi. Dẫu vậy, với tinh thần tiên phong, gương mẫu, các hội viên luôn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do địa phương và Hội CCB xã phát động. Tiêu biểu, trong phong trào chung sức xây dựng NTM, năm 2026, chi hội đã có 4 CCB hiến đất, hiến hàng rào để làm đường, gồm ông: Lê Đàn, Chu Quang Vịnh, Lê Minh Xoa, Dương Quốc Doanh”.

Không chỉ dừng lại ở đó, phong trào “Thắp sáng đường quê”, mô hình tuyến đường do CCB tự quản về môi trường, an ninh trật tự cũng được duy trì hiệu quả. Các chi hội đã chủ động đảm nhận các tuyến đường tự quản, vận động Nhân dân thu gom rác thải đúng nơi quy định, giữ gìn cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp.

Xác định việc nâng cao thu nhập cho hội viên là tiền đề quan trọng để xây dựng NTM thành công, Hội CCB xã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương gắn với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Hội đã động viên hội viên giúp nhau trong phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; đánh bắt thủy sản; tham gia tập huấn, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ gia đình; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Bên cạnh đó, hội làm tốt công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Bố Trạch và các tổ chức tín dụng khai thác hỗ trợ nguồn vốn vay tạo điều kiện cho hội viên CCB phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Nhờ vậy, nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình thông qua các mô hình trang trại, gia trại kết hợp và dịch vụ, thương mại, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, toàn xã có 46 trang trại, gia trại do CCB làm chủ; 25 hộ CCB có tàu thuyền…

Chủ tịch Hội CCB xã Nam Trạch Phạm Ngọc Thuyết cho biết thêm: “Thực hiện phong trào xây dựng NTM, Hội CCB xã Nam Trạch luôn xác định cán bộ, hội viên phải là lực lượng gương mẫu, đi đầu trong các phong trào ở địa phương, nhất là việc hiến đất, hiến tài sản, mở rộng đường giao thông nông thôn, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững…

Nổi bật, thời gian qua, nhiều hội viên CCB đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất để chung tay xây dựng đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp. Các hội viên không chỉ đóng góp về vật chất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người lính Cụ Hồ, sẵn sàng đặt lợi ích chung của cộng đồng lên trên lợi ích riêng.

Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, nhân rộng những mô hình hay, những tấm gương điển hình; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, hội viên, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xây dựng quê hương Nam Trạch ngày càng giàu đẹp, văn minh”.