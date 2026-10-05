Góp sức xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh

Điểm đáng chú ý là nội dung tuyên truyền không còn chung chung mà đi sâu vào từng phương thức, thủ đoạn để người dân dễ nhận biết và nâng cao cảnh giác. Cục An ninh mạng Bộ Công an đã xác định 11 phương thức lừa đảo phổ biến hiện nay; đồng thời ban hành Cẩm nang về dấu hiệu nhận biết và biện pháp phòng tránh lừa đảo trực tuyến, giúp người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ khi tham gia môi trường mạng.

Tại Đồng Nai, công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm mạng cũng được đổi mới theo hướng tăng cường thông tin trực tuyến. Sau hơn 1,5 năm hoạt động, các nhóm Zalo cộng đồng về phòng, chống tội phạm công nghệ cao do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh (nay là Phòng An ninh mạng Công an thành phố) thành lập đã trở thành kênh cảnh báo hữu hiệu đến đông đảo người dân. Hầu hết những thủ đoạn mới, tinh vi của tội phạm mạng được cập nhật thường xuyên, giúp người dân kịp thời nắm bắt, nâng cao cảnh giác và chủ động phòng tránh từ sớm.

Song song đó, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm pháp luật trên không gian mạng được triển khai sâu rộng, hướng đến nhiều nhóm đối tượng hơn. Từ cán bộ, công chức, viên chức đến người dân tại khu dân cư, học sinh, sinh viên đều được tiếp cận thông tin cảnh báo. Công an các đơn vị, địa phương cũng chủ động xây dựng các kênh mạng xã hội để tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, trong đó có tội phạm mạng, với cách thể hiện sinh động như: tiểu phẩm, clip ngắn… Qua đó thu hút sự quan tâm của đông người dân, nhất là giới trẻ, giúp thông tin cảnh báo dễ tiếp cận và dễ nhớ hơn.

Đặc biệt, Chương trình “Bình dân học vụ số” đang được triển khai sâu rộng cũng trang bị những kiến thức cơ bản về an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đây là những kiến thức thiết thực, góp phần tạo “sức đề kháng” ban đầu cho người dân trước các nguy cơ trên môi trường mạng. Nội dung chương trình tập trung vào kiến thức tổng quan về an toàn không gian số; phòng, chống phần mềm độc hại, virus, mã độc, đường link giả mạo; bảo vệ dữ liệu; bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân, nhất là kỹ năng phòng tránh lừa đảo trực tuyến, giả mạo tài khoản và bảo mật mật khẩu.

Trong thời đại số, an toàn thông tin không chỉ là vấn đề của ngành công nghệ thông tin mà liên quan trực tiếp đến mỗi cá nhân, tổ chức. Nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và thực hiện các biện pháp bảo mật là cách thiết thực để giảm thiểu nguy cơ bị tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến, đánh cắp hoặc rò rỉ dữ liệu.

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng vì thế không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chuyên trách mà cần sự chủ động của toàn xã hội. Khi mỗi người dân có kiến thức, kỹ năng và ý thức tự bảo vệ mình; đồng thời biết cảnh giác, chia sẻ thông tin cảnh báo với cộng đồng, sẽ góp phần hình thành mạng lưới bảo vệ từ cơ sở, từng bước xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, tiến bộ và phát triển.