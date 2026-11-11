Góp sức vun đắp tình đoàn kết ở cơ sở

Được phân công tham mưu công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đại úy Tuân luôn nắm tình hình từ cơ sở, phát huy vai trò của quần chúng trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ thực tiễn địa bàn, anh tham mưu triển khai nhiều mô hình phù hợp, trong đó nổi bật là mô hình “Đường cờ Tổ quốc” tại Giáo xứ Thanh Giã. Những lá cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của bà con giáo dân trong giữ gìn an ninh, trật tự. Tháng 4/2025, mô hình được Ban Chỉ đạo thành phố ghi nhận, thông báo nhân rộng; đến nay nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Bắc Ninh làm theo.

Đại úy Phạm Văn Tuân hỗ trợ người cao tuổi di chuyển đến Giáo xứ Thanh Giã để khám, tư vấn sức khỏe.

Xác định giữ gìn an ninh, trật tự phải gắn liền với chăm lo đời sống Nhân dân, Đại úy Tuân tích cực tham mưu tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, nhất là trong đồng bào công giáo. Nổi bật là chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí tại Giáo xứ Thanh Giã và Giáo xứ Đại Lãm, phối hợp với Trung tâm Y tế Lục Nam thực hiện. Người dân, thành viên các tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được y, bác sĩ kiểm tra sức khỏe ở 17 danh mục. Chương trình có tổng kinh phí 270,3 triệu đồng đều do các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bảo Đài vận động, kêu gọi tài trợ. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng của linh mục, đông đảo giáo dân góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tăng cường tình đoàn kết.

Những việc làm thiết thực đã góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, hiểu dân, vì Nhân dân phục vụ. Công an thành phố cũng thông báo, giới thiệu cách làm hay của Công an xã Bảo Đài trong công tác dân vận khéo ở vùng đồng bào tôn giáo; cá nhân Đại úy Phạm Văn Tuân được Giám đốc Công an thành phố biểu dương, khen thưởng. Năm 2025, Ban Chỉ đạo thành phố xếp loại xuất sắc đối với Ban Chỉ đạo xã Bảo Đài; Công an thành phố đánh giá xuất sắc lĩnh vực “Vì an ninh Tổ quốc” trong công tác xây dựng phong trào của đơn vị.

Giản dị trong cách sống, gần gũi trong ứng xử, trách nhiệm trong công việc, Đại úy Phạm Văn Tuân từng ngày góp sức xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mỗi người dân.