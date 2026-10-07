Góp sức trẻ trong hành trình ý nghĩa
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bắc Kạn (xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên), công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đang được triển khai trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" (Chiến dịch 500 ngày đêm). Cùng với lực lượng chuyên môn, hàng chục đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xã Phủ Thông đã tham gia hỗ trợ bằng những phần việc thiết thực.
Có mặt từ sớm, các ĐVTN dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ, trao quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó, mỗi người một việc: Quét dọn, thu gom rác, lau bia mộ, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang...
Những công việc quen thuộc trong các hoạt động tình nguyện nhưng khi thực hiện tại nơi an nghỉ của các liệt sĩ, mỗi ĐVTN lại ý thức hơn về trách nhiệm của mình. Anh Lường Văn Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phủ Thông bày tỏ: "Qua những việc làm thiết thực, mỗi ĐVTN hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc, sự hy sinh của các thế hệ đi trước; đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ trong ĐVTN". Đoàn viên Bế Thu Lan chia sẻ: “Khi biết Đoàn xã tổ chức hoạt động hỗ trợ Chiến dịch 500 ngày đêm, em đã chủ động đăng ký tham gia. Em mong có thêm nhiều hoạt động để ĐVTN được góp sức trong chiến dịch rất ý nghĩa này”.
Theo Thượng úy Hoàng Thanh Tùng, Trợ lý Chính trị, Ban CHQS xã Phủ Thông, sự tham gia của ĐVTN không chỉ hỗ trợ một số phần việc mà còn là nguồn động viên đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm đó đã góp phần tạo không khí đoàn kết, trách nhiệm trong quá trình thực hiện công việc, lan tỏa đạo lý, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” trong thế hệ trẻ hôm nay.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/gop-suc-tre-trong-hanh-trinh-y-nghia-1059683