Góp sức trẻ trong hành trình ý nghĩa

Có mặt từ sớm, các ĐVTN dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ, trao quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó, mỗi người một việc: Quét dọn, thu gom rác, lau bia mộ, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang...

Đoàn viên, thanh niên xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bắc Kạn.

Những công việc quen thuộc trong các hoạt động tình nguyện nhưng khi thực hiện tại nơi an nghỉ của các liệt sĩ, mỗi ĐVTN lại ý thức hơn về trách nhiệm của mình. Anh Lường Văn Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phủ Thông bày tỏ: "Qua những việc làm thiết thực, mỗi ĐVTN hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc, sự hy sinh của các thế hệ đi trước; đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ trong ĐVTN". Đoàn viên Bế Thu Lan chia sẻ: “Khi biết Đoàn xã tổ chức hoạt động hỗ trợ Chiến dịch 500 ngày đêm, em đã chủ động đăng ký tham gia. Em mong có thêm nhiều hoạt động để ĐVTN được góp sức trong chiến dịch rất ý nghĩa này”.

Theo Thượng úy Hoàng Thanh Tùng, Trợ lý Chính trị, Ban CHQS xã Phủ Thông, sự tham gia của ĐVTN không chỉ hỗ trợ một số phần việc mà còn là nguồn động viên đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm đó đã góp phần tạo không khí đoàn kết, trách nhiệm trong quá trình thực hiện công việc, lan tỏa đạo lý, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” trong thế hệ trẻ hôm nay.