Từ khoản vay nhỏ đến mô hình kinh doanh hiệu quả

Từ một cơ sở thu mua hải sản nhỏ lẻ, thiếu vốn và thường xuyên gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, Công ty TNHH Tuấn Công ở phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) đã từng bước phát triển thành doanh nghiệp có doanh thu khoảng 12 tỷ đồng mỗi năm. Đằng sau hành trình ấy, bên cạnh nỗ lực của chủ doanh nghiệp, còn có sự đồng hành bền bỉ của nguồn vốn ngân hàng…

Bà Trần Thị Công, Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Công nhớ lại, những ngày đầu, cơ sở chủ yếu thu mua hải sản của ngư dân tại các địa phương phía nam Nha Trang, sau đó cung ứng cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong khu vực. Do nguồn vốn hạn chế, hoạt động thu mua nhiều thời điểm gặp khó khăn, nhất là khi nhu cầu vốn lưu động tăng cao.

Bước ngoặt đến từ năm 2009, khi cơ sở bắt đầu thiết lập quan hệ tín dụng với Agribank Chi nhánh Khánh Hòa. Nguồn vốn ngân hàng được bổ sung kịp thời đã giúp cơ sở chủ động hơn trong thu mua, mở rộng quy mô kinh doanh và từng bước phát triển thành doanh nghiệp. Đến nay, Công ty TNHH Tuấn Công không chỉ duy trì doanh thu khoảng 12 tỷ đồng mỗi năm mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 11 lao động địa phương với thu nhập ổn định.

Theo bà Công, sự phát triển của doanh nghiệp có đóng góp lớn từ sự hỗ trợ của ngành Ngân hàng, trực tiếp là Agribank Chi nhánh Khánh Hòa. Nếu không có nguồn vốn tín dụng đồng hành trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp khó có thể vượt qua những trở ngại ban đầu để đạt được kết quả như hiện nay.

Không chỉ ở lĩnh vực thương mại thủy sản, nguồn vốn ngân hàng còn đang góp phần làm thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa. Tại xã Lâm Sơn, vùng đất có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, những nhà màng rộng hàng nghìn mét vuông, hệ thống tưới tự động và các mô hình trồng dưa lưới, hoa lan, nho, táo đang dần trở nên quen thuộc. Nhiều hộ sản xuất, kinh doanh đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm nhờ sự tiếp sức từ nguồn vốn tín dụng.

Điển hình là mô hình trồng hoa lan hồ điệp của chị Diệp Hồng Trang. Từng có kinh nghiệm trồng lan tại Lâm Đồng, nhận thấy điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại Lâm Sơn phù hợp, chị quyết định đầu tư phát triển mô hình sản xuất theo hướng công nghệ cao. Với khoản vay 2 tỷ đồng từ Agribank, gia đình chị đầu tư xây dựng hai nhà lồng trồng lan hiện đại. Đến nay, mô hình mang lại lợi nhuận khoảng 1,8 tỷ đồng mỗi năm. “Mỗi nhà lồng đầu tư khoảng 3,5 tỷ đồng, chi phí rất lớn. Vốn vay ngân hàng vì thế có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp chúng tôi vượt qua trở ngại ban đầu”, chị Trang chia sẻ.

Tại Lâm Đồng, sự đồng hành của ngành Ngân hàng cũng được thể hiện rõ qua những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Công ty TNHH MTV Yên Tâm, có trụ sở tại xã Tân Hội, chuyên sản xuất phân bón hữu cơ phục vụ các vùng trồng cà phê, hồ tiêu và cây công nghiệp. Ông Trần Văn Yên, Giám đốc công ty cho biết, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn nhận được sự đồng hành của Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II. Đặc biệt, vào những thời điểm thị trường khó khăn, các chính sách lãi suất ưu đãi đã giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí tài chính, ổn định dòng tiền, duy trì sản xuất và từng bước mở rộng hoạt động.

Tín dụng ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp Nam Trung Bộ - Tây Nguyên duy trì hoạt động, phục hồi và mở rộng sản xuất

Mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng

Những năm gần đây, NHNN Chi nhánh Khu vực 10 đã tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo thống kê, trên địa bàn hiện có 127 chi nhánh ngân hàng, 380 phòng giao dịch trực thuộc các chi nhánh ngân hàng. Trong đó có

54 chi nhánh Agribank cấp II, 60 quỹ tín dụng nhân dân, 1.016 máy ATM và 9.252 thiết bị POS. Mạng lưới rộng khắp tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng thuận lợi hơn…

Ông Bùi Huy Thọ, Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 10 cho biết, ngành Ngân hàng luôn xác định tín dụng là một trong những nguồn lực quan trọng giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh duy trì hoạt động, phục hồi và mở rộng sản xuất. Trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của NHNN, đơn vị đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành tín dụng, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn.

Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Thông báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026, NHNN Chi nhánh Khu vực 10 đã tổ chức họp trực tiếp và trực tuyến với các ngân hàng thương mại trên địa bàn Khánh Hòa, Lâm Đồng để quán triệt các nhiệm vụ liên quan đến lãi suất. Đồng thời, ban hành quyết định kiểm tra việc triển khai giảm mặt bằng lãi suất tại các chi nhánh ngân hàng thương mại. Các tổ chức tín dụng được yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về lãi suất, tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số...

Những giải pháp này đang góp phần duy trì dòng vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Riêng tại Lâm Đồng, đến cuối tháng 9/2026, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 380.860 tỷ đồng, tăng 9.877 tỷ đồng so với đầu năm. Theo số liệu thống kê, dư nợ cho vay hộ kinh doanh chiếm khoảng 83%, dư nợ cho vay doanh nghiệp chiếm 16,9%, trong đó dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 11% tổng dư nợ. Nguồn vốn tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của địa phương như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại và dịch vụ, góp phần hỗ trợ các chủ thể kinh tế duy trì hoạt động, mở rộng đầu tư…

Sự đồng hành của ngành Ngân hàng góp phần để kinh tế hai tỉnh tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của Khánh Hòa tăng 11,21% so với cùng kỳ; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 17,45%, dịch vụ tăng 9,65%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,34%. Tương tự, tại Lâm Đồng, GRDP 9 tháng tăng 8,51%; công nghiệp - xây dựng tăng 10,64%, dịch vụ tăng 9,49%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,02%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 19,03%, doanh thu du lịch tăng 22,51%...

Tháo gỡ điểm nghẽn, đưa vốn đến đúng địa chỉ

Mặc dù hoạt động tín dụng đã đạt nhiều kết quả tích cực, khả năng tiếp cận vốn của một bộ phận doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh tại Khánh Hòa và Lâm Đồng vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, nhiều doanh nghiệp có quy mô vốn chủ sở hữu nhỏ, năng lực quản trị tài chính chưa cao, thiếu tài sản bảo đảm hoặc chưa xây dựng được phương án kinh doanh đủ sức thuyết phục. Không ít hộ kinh doanh chưa có hệ thống sổ sách kế toán đầy đủ khiến ngân hàng gặp khó khăn trong đánh giá năng lực trả nợ…

Theo ông Bùi Huy Thọ, vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là tăng trưởng tín dụng về quy mô mà còn phải nâng cao khả năng hấp thụ vốn, đưa nguồn vốn đến đúng doanh nghiệp, đúng lĩnh vực, đúng thời điểm và phát huy hiệu quả… Để làm được điều đó, cần tháo gỡ đồng thời các điểm nghẽn liên quan đến dữ liệu, năng lực doanh nghiệp, phương thức thẩm định tín dụng hay thị trường tiêu thụ.

Trước hết, dữ liệu về thuế, hóa đơn điện tử, hải quan, bảo hiểm xã hội, giao dịch thanh toán và đăng ký tài sản còn phân tán, chưa được liên thông đầy đủ để phục vụ đánh giá tín dụng. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp chưa chuẩn hóa hệ thống kế toán và quản trị dòng tiền...

Về phía ngân hàng, hoạt động thẩm định vẫn còn phụ thuộc nhiều vào tài sản bảo đảm, trong khi việc khai thác dữ liệu giao dịch, đơn hàng, hợp đồng và dòng tiền chưa thực sự đồng bộ. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp thiếu thị trường tiêu thụ, gặp khó khăn về đơn hàng, đất đai hoặc thủ tục đầu tư thì dù lãi suất giảm, khả năng vay và trả nợ vẫn bị ảnh hưởng.

Từ thực tế này, NHNN Chi nhánh Khu vực 10 xác định tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai những giải pháp hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm. Một trong những định hướng đáng chú ý là thúc đẩy các gói tín dụng ưu đãi, đồng thời khuyến khích miễn, giảm phí dịch vụ nhằm giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất... Cùng với đó, các ngân hàng được khuyến khích đổi mới phương thức thẩm định, từng bước chuyển từ việc phụ thuộc chủ yếu vào tài sản thế chấp sang đánh giá toàn diện hơn trên cơ sở uy tín, lịch sử tín dụng, dòng tiền giao dịch, đơn hàng và tính khả thi của phương án kinh doanh.

Đặc biệt, tín dụng theo chuỗi giá trị được xem là hướng đi phù hợp với lợi thế kinh tế của Khánh Hòa và Lâm Đồng. Theo đó, các ngân hàng sẽ chú trọng cấp vốn cho các chuỗi liên kết từ hộ sản xuất, hợp tác xã đến doanh nghiệp chế biến, phân phối và xuất khẩu; ưu tiên những dự án nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng, du lịch và các lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, nỗ lực từ phía ngân hàng sẽ khó phát huy đầy đủ hiệu quả nếu doanh nghiệp không chủ động nâng cao năng lực quản trị. Việc chuẩn hóa kế toán, minh bạch tài chính, quản lý dòng tiền, xây dựng phương án kinh doanh khả thi và tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm là những điều kiện quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng. Sự minh bạch về tài chính và dòng tiền có thể trở thành một lợi thế quan trọng của doanh nghiệp, giúp ngân hàng đánh giá chính xác hơn năng lực trả nợ, từng bước giảm sự phụ thuộc vào tài sản bảo đảm…

Với tinh thần đồng hành, chia sẻ, NHNN Chi nhánh Khu vực 10 tiếp tục khẳng định vai trò chỉ đạo, điều phối hoạt động ngân hàng trên địa bàn, hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh, nhất là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh. Khi nguồn vốn được cung ứng kịp thời và sử dụng hiệu quả, tín dụng ngân hàng sẽ tiếp tục là nguồn lực quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Khánh Hòa và Lâm Đồng trong giai đoạn 2026-2030...