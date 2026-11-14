Góp sức phủ xanh Trường Sa

Là đơn vị trực tiếp đóng quân trên các đảo ở Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã tích cực trồng, chăm sóc và nhân rộng cây xanh, góp phần tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng đời sống của quân và dân trên đảo.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa chăm sóc vườn hoa, cây cảnh.

Chắt chiu từng mầm xanh giữa biển khơi

Sau giờ huấn luyện, vào cuối buổi chiều, CB-CS đảo Nam Yết lại tất bật với các hoạt động tăng gia sản xuất, luyện tập thể thao... Một công việc quan trọng không kém là chăm sóc cây xanh trên đảo. Các chiến sĩ trẻ thay phiên nhau tưới nước, vun gốc, người kiểm tra những tấm lưới che chắn cây non vừa được nhân giống.

Trung sĩ Mai Thành Đạt - chiến sĩ đảo Nam Yết cho biết, chăm sóc cây xanh vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm của mỗi CB-CS trên đảo, góp phần tạo không gian xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng đời sống quân và dân. Công việc này được duy trì hằng ngày, trở thành nếp sinh hoạt của mọi người. "Do trồng cây ở đảo khó khăn hơn ở đất liền rất nhiều, nên mỗi lần thấy cây phát triển tốt, chúng tôi vui lắm", Trung sĩ Mai Thành Đạt chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Yết trồng, chăm sóc cây xanh.

Tại các đảo, việc trồng cây gặp không ít khó khăn do gió mạnh, hơi muối biển và nắng nóng kéo dài vào mùa hè khiến cây dễ khô héo, gãy đổ. Vì vậy, CB-CS phải thường xuyên chăm sóc, che chắn, kết hợp kinh nghiệm của những người đi trước với sức trẻ, sự nhiệt huyết của các chiến sĩ.

Thiếu tá Nguyễn Hải Phi - Chính trị viên Cụm chiến đấu 1, đảo Song Tử Tây cho biết, nhiều cây giống phải trồng đi trồng lại nhiều lần mới thích nghi được với điều kiện tự nhiên trên đảo. Có thời điểm, sau mỗi đợt gió mùa, bão lớn, cây bị gãy đổ, bật gốc hoặc cháy lá do hơi muối. Tuy nhiên, mỗi CB-CS đều ý thức rằng, chăm sóc một cây xanh cũng là góp thêm sức sống cho đảo, làm đẹp cảnh quan và cải thiện môi trường sinh hoạt của quân và dân. Do đó, từ cải tạo đất, bổ sung đất màu, phân hữu cơ, che chắn cây non đến chắt chiu từng nguồn nước tưới, mọi công việc đều được thực hiện bằng tinh thần tận tụy, trách nhiệm.

Chủ động nguồn cây xanh tại chỗ

Xác định “Xanh hóa Trường Sa” là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài, góp phần nâng cao đời sống bộ đội, Nhân dân và xây dựng cảnh quan môi trường trên các đảo, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 146 đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai chương trình theo từng giai đoạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị; gắn trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh với phong trào Thi đua Quyết thắng và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa trồng cây lưu niệm trước khi hoàn thành nhiệm vụ tại đảo về đất liền.

Đại tá Phạm Văn Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146 cho biết, được sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cùng các nguồn lực hỗ trợ từ đất liền, cây giống, phân bón, đất màu, vật tư làm vườn và các điều kiện cần thiết phục vụ chương trình "Xanh hóa Trường Sa" được bảo đảm trong thời gian qua. Việc tiếp nhận, phân bổ cây giống và vật tư được lữ đoàn thực hiện căn cứ vào nhu cầu thực tế, phù hợp với điều kiện vận chuyển, bảo quản và trồng cây trên đảo. Các loại cây như bàng ta, bàng vuông, mù u, cây tra, bão táp cùng các loại rau và cây trồng phù hợp được lựa chọn, chăm sóc theo điều kiện từng khu vực. Phân bón, đất màu và vật tư được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, góp phần cải tạo đất, bổ sung dinh dưỡng, nâng cao khả năng sinh trưởng của cây.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca trồng cây.

Bên cạnh nguồn lực từ đất liền, các đảo còn phát huy tinh thần tự lực, chủ động ươm cây, giâm cành, nhân giống tại chỗ và duy trì các vườn ươm phù hợp. Những loại cây thích nghi tốt với môi trường biển được tiếp tục nhân rộng, vừa tiết kiệm nguồn lực, vừa tạo nguồn giống phục vụ lâu dài. Công tác trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ cảnh quan trên đảo cũng được đưa vào nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đoàn các cấp trong toàn lữ đoàn. Trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, tuổi trẻ lữ đoàn tại các đảo đã trồng mới hơn 7.500 cây xanh, xây dựng thêm 7 vườn ươm với tổng diện tích khoảng 400m2. Qua đó, đơn vị từng bước chủ động nguồn cây giống, duy trì và phát triển hệ thống cây xanh trên các đảo.

Cùng với tổ chức thực hiện trồng, chăm sóc, lữ đoàn và các đảo chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá kết quả; kịp thời tháo gỡ khó khăn, phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ chỉ huy và CB-CS trong duy trì, phát triển cây xanh.

Đại tá PHẠM VĂN THỌ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146: Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” đã và đang được lữ đoàn triển khai theo hướng thiết thực, bền vững. Thời gian tới, CB-CS Lữ đoàn 146 sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm phủ xanh các đảo, xây dựng môi trường sống ngày càng xanh, sạch, đẹp.