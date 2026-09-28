Góp sức phát triển kinh tế Gia Lai từ hạ tầng truyền tải điện

Hệ thống thiết bị điện tại Nhà máy điện gió Chơ Long (ảnh NMĐG Chơ Long

Hạ tầng điện là một trong những điều kiện quan trọng để địa phương phát triển sản xuất, thu hút đầu tư và khai thác tiềm năng năng lượng. Tại Gia Lai, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) quản lý, vận hành lưới điện truyền tải 220 kV, 500 kV, góp phần kết nối các nguồn điện với hệ thống điện quốc gia và bảo đảm truyền tải điện an toàn, tin cậy.

PTC3 hiện quản lý, vận hành 29 công trình đường dây 220 kV và 500 kV trên địa bàn tỉnh. Hệ thống truyền tải kết nối các nguồn thủy điện, năng lượng tái tạo, liên kết khu vực và phục vụ nhu cầu điện cho sản xuất, sinh hoạt. Theo báo cáo, lưới điện truyền tải đã vận hành an toàn, tin cậy, ổn định trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026.

Khi nhu cầu sử dụng điện và quy mô các nguồn điện tiếp tục tăng, công tác truyền tải không chỉ tập trung vào duy trì vận hành thường xuyên. Các đơn vị phải theo dõi mức mang tải của đường dây, máy biến áp, xử lý các nguy cơ trong vận hành và phối hợp với điều độ, các đơn vị phát điện, phân phối điện để duy trì hoạt động ổn định của hệ thống.

Sự phối hợp giữa đơn vị truyền tải và doanh nghiệp phát điện được thể hiện tại dự án Nhà máy điện gió Chơ Long. Theo thông tin từ chủ đầu tư, nhà máy có 35 tua-bin với tổng công suất lắp đặt 155 MW. Giai đoạn đầu gồm 11 tua-bin, công suất 49,5 MW, vận hành thương mại từ ngày 31/10/2021.

Sau khi hoàn thành các thử nghiệm vào ngày 4/9/2026, 24 tua-bin còn lại với công suất 105,5 MW được công nhận vận hành thương mại ngày 14/9/2026. Như vậy, toàn bộ công suất lắp đặt của nhà máy đã đủ điều kiện vận hành thương mại.

Các tua-bin gió khai thác nguồn năng lượng tái tạo, góp phần bổ sung nguồn điện sạch. Ảnh NMĐG Chơ Long

Việc một dự án nguồn điện hoàn tất các điều kiện vận hành thương mại là kết quả phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị theo chức năng, thẩm quyền. Đối với PTC3, công tác phối hợp trong phạm vi truyền tải điện gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn, ổn định của hệ thống và khả năng tiếp nhận, truyền tải công suất từ các nguồn điện.

Cùng với vận hành lưới điện hiện hữu, EVNNPT đang triển khai và chuẩn bị đầu tư các công trình truyền tải tại Gia Lai trong giai đoạn 2026–2030. Việc phát triển hạ tầng truyền tải cần đồng bộ với tiến độ phát triển nguồn điện và phụ tải, đồng thời cần sự phối hợp của địa phương trong các thủ tục đầu tư, thỏa thuận hướng tuyến và giải phóng mặt bằng.

Nhân viên Nhà máy điện gió Chơ Long theo dõi, giám sát các thông số vận hành. Ảnh: NMĐG Chơ Long

Từ công tác vận hành lưới điện hiện hữu đến phối hợp đưa các nguồn điện mới vào vận hành và chuẩn bị các công trình truyền tải trong giai đoạn tới, hạ tầng truyền tải tại Gia Lai tiếp tục được hoàn thiện theo nhu cầu phát triển nguồn và phụ tải. Lưới điện vận hành an toàn, tin cậy là cơ sở để truyền tải công suất từ các nguồn điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.