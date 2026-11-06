Góp sức làm đường tuần tra

Toàn tỉnh có 231,74 km đường biên giới quốc gia. Tại những khu vực chưa có đường kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải di chuyển theo đường mòn, vượt núi, băng rừng để tiếp cận cột mốc, gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa. Trước thực tế đó, việc huy động các nguồn lực xã hội chung tay xây dựng đường kiểm tra cột mốc biên giới có ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện tuần tra, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Các đại biểu kéo băng khánh thành đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới tại xã Ba Sơn

Đại đức Thích Bản Chung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh chia sẻ: Phát huy tinh thần từ bi, nhập thế của Phật giáo và hưởng ứng Thư ngỏ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về phát động đợt vận động đặc biệt ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới tỉnh, Ban Trị sự tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động chư tăng, phật tử và các nhà hảo tâm chung tay đóng góp kinh phí. Qua đó, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố hệ thống đường kiểm tra cột mốc, cải thiện điều kiện đi lại, phục vụ công tác tuần tra, quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Để nâng cao hiệu quả việc vận động, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, kết hợp vận động trực tiếp với ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để lan tỏa thông tin đến đông đảo chư tăng, phật tử và cộng đồng. Đồng thời phát huy vai trò của các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín trong kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp nguồn lực hướng về biên giới.

Một trong những cách làm thiết thực là từ năm 2020, Ban Trị sự đã phát động phong trào “Nuôi lợn đất - Lớn thiện tâm”. Qua phát động, phật tử đăng ký nhận lợn đất về nhà tiết kiệm và cuối năm. Hằng năm, Ban Trị sự tổ chức ngày hội đập lợn đất tại chùa Thành để gây quỹ. Từ năm 2022 đến nay, phong trào đã huy động khoảng 1,5 tỷ đồng để phục vụ các hoạt động thiện nguyện, trong đó có hỗ trợ xây dựng đường kiểm tra cột mốc biên giới.

Bên cạnh đó, Ban Trị sự tăng cường phối hợp với các nhóm thiện nguyện, câu lạc bộ phật tử để vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ xây dựng đường kiểm tra cột mốc. Trong 3 năm gần đây, các mô hình, nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện của phật tử đã huy động được gần 300 triệu đồng ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc biên giới.

Bà Trần Bích Thuận, Chủ nhiệm Nhóm Phật tử xã Chi Lăng cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Trị sự, nhóm đã vận động các thành viên, phật tử cùng người dân địa phương đóng góp kinh phí và kết nối các nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện cùng tham gia. Theo đó, mỗi phật tử, người dân tích góp từ vài chục nghìn đồng. Gom gió thành bão, đến nay nhóm chúng tôi đã vận động được gần 70 triệu đồng để cùng chính quyền và bộ đội làm đường lên mốc.

Để nguồn tiền nghĩa tình đến đúng nơi, đúng việc, thời gian qua, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh luôn chú trọng tính công khai, minh bạch trong tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đóng góp nhằm tạo niềm tin, sự đồng thuận và khuyến khích ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia.

Với những cách làm thiết thực kể trên, từ năm 2023 đến nay, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh đã vận động, đóng góp gần 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng đường kiểm tra cột mốc.

Trung tá Đinh Hoàng Khanh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Sơn, xã Ba Sơn cho biết: Đơn vị được giao quản lý, bảo vệ trên 41,5 km đường biên giới với 58 cột mốc (46 mốc chính, 12 mốc phụ). Từ năm 2023 đến nay, bằng nguồn xã hội hóa, đơn vị đã xây dựng 34 tuyến đường kiểm tra cột mốc. Tiêu biểu như tháng 3/2024, đơn vị khánh thành tuyến đường dài khoảng 850 m, kết nối các cột mốc 1211, 1212, 1213 với tổng kinh phí hơn 920 triệu đồng, trong đó, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện đi lại, giúp cán bộ, chiến sĩ thuận lợi hơn trong tuần tra, kiểm soát, quản lý và bảo vệ đường biên, mốc giới.

Từ những việc làm thiết thực, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng, phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Những tuyến đường được xây dựng không chỉ phục vụ công tác tuần tra, bảo vệ biên giới mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của chư tăng, phật tử đối với quê hương, đất nước, góp sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.