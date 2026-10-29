Góp sức làm đẹp quê hương

- Thôn Thái Hòa có cái hồ đẹp thật! Chiều chiều ra đây đi bộ, hóng mát thì còn gì bằng.

- Đúng đấy bà ạ! Bà con trong thôn thích lắm - bà Thúy đáp.

- Đợt trước tôi đi qua đây thấy gạch đá ngổn ngang, cỏ dại mọc um tùm. Sao giờ sạch đẹp thế này bà nhỉ - bà Bảy thắc mắc.

- À, vừa rồi, hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, lãnh đạo thôn Thái Hòa phối hợp với Chi hội Phụ nữ tổ chức tổng vệ sinh khu vực đường hoa xóm Vực. Bà con cùng nhau phát quang cỏ dại, thu gom rác thải, đất đá. Đặc biệt, ông Phùng Trần Minh đã ủng hộ ngày công máy xúc, giúp giảm bớt sức lao động thủ công. Ông Phùng Văn Tiến hỗ trợ nhiều chuyến xe công nông vận chuyển đất đá, cỏ dại và rác thải đi xử lý. Có máy móc hỗ trợ, lại thêm mọi người làm việc nhiệt tình nên chẳng mấy chốc đã hoàn thành - bà Thúy chia sẻ.

Kể câu chuyện với Người Xây Dựng, bà Bảy cho rằng, việc làm của người dân thôn Thái Hòa không chỉ góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng. Khi mỗi người dân đều tự giác góp công, góp sức vì việc chung, diện mạo quê hương sẽ ngày càng khang trang, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt.