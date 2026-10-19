Góp sức giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở

Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, thời gian qua, những nữ thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở đã tích cực bám địa bàn, hỗ trợ người dân, sẵn sàng có mặt khi xảy ra tình huống đột xuất. Những việc làm thầm lặng của họ đã góp phần gìn giữ sự bình yên nơi từng thôn xóm, góc phố, con đường...

Những nỗ lực âm thầm

Mới gặp bà Hoàng Thị Thanh Trúc (thành viên Tổ bảo vệ ANTT Tổ dân phố Vạn Thắng, phường Nha Trang), ít ai biết đằng sau vẻ ngoài rắn rỏi của bà là những nỗ lực vượt qua những khó khăn riêng trong cuộc sống. Chồng bà từng là thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đã qua đời sau một tai nạn trên đường đi hỗ trợ người dân. Vượt qua mất mát, bà Trúc vừa cáng đáng việc nhà, chăm sóc 2 con, vừa tiếp tục công việc mà chồng từng làm. Bà chia sẻ: "Công việc thường xuyên phát sinh tình huống đột xuất, tôi phải thu xếp việc gia đình để kịp thời có mặt làm nhiệm vụ. Dù vậy, tôi luôn cảm thấy vui và tự hào vì được đóng góp một phần công sức của mình để giữ gìn ANTT và giúp đỡ người dân trên địa bàn".

Bà Hoàng Thị Thanh Trúc tham gia điều phối giao thông trên đường Lý Thánh Tôn.

Tinh thần “gác lại niềm riêng” ấy cũng thôi thúc nhiều nữ thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở khác không ngại dấn thân vì cộng đồng. Tại phường Bắc Nha Trang, bà Văn Thị Bích Hồng - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT Tổ dân phố Võ Tánh là đại diện duy nhất của phường tham dự Hành trình về nguồn dành cho các cá nhân điển hình, tiêu biểu trong lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, diễn ra từ ngày 29-5 đến 1-6-2026.

Đợt lũ lụt lịch sử tháng 11-2025, 10 ngày liên tục, bà Hồng dầm mình trong mưa bão, lội bùn nước đến từng hộ dân để hỗ trợ ứng cứu, trao đồ cứu trợ. “Công việc của tôi không có giờ giấc cố định; khi có việc phải đi ngay. Rất may, 3 con trai của tôi đã lớn, luôn động viên để tôi yên tâm làm nhiệm vụ”, bà Hồng nói.

Bà Văn Thị Bích Hồng (bên trái) đến nhà người dân hướng dẫn kê khai thông tin để thực hiện thủ tục hành chính.

Gần dân, giữ bản

Tại xã Công Hải, nơi có đông đồng bào dân tộc Raglai sinh sống, bà Chamaléa Thị Eng (thành viên Tổ bảo vệ ANTT thôn Động Thông) là người gần gũi, gắn bó với các gia đình trong cộng đồng. Hơn 2 năm tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, bà Eng dành phần lớn thời gian để đến từng nhà dân, tìm hiểu tâm tư, hỗ trợ người dân giải quyết những vấn đề trong cuộc sống.

Nhờ am hiểu phong tục, thông thạo tiếng địa phương, bà Eng đã hướng dẫn được nhiều người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID; nhắc nhở người dân cách bảo vệ tài sản; hóa giải nhiều xích mích trong cộng đồng. “Tôi mong muốn đóng góp một phần công sức để giữ gìn ANTT, giúp người dân yên tâm làm ăn”, bà chia sẻ.

Với sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, bà Eng được người dân trong thôn yêu mến. Bà Chamaléa Thị Ký, người dân thôn Động Thông cho biết: “Bà Eng đã hướng dẫn tôi làm giấy tờ cho các con rất tận tình. Người dân trong thôn ai cũng quý bà Eng”.

Bà Chamaléa Thị Eng trao quà cho người dân tại gian hàng 0 đồng do Chi đoàn Công an xã Công Hải tổ chức.

Vai trò của những nữ thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã được lãnh đạo các cơ quan quản lý ghi nhận. Thiếu tá Nguyễn Quang Khánh - Phó Trưởng Công an xã Công Hải nhìn nhận: “Sự am hiểu phong tục và kiên trì của bà Chamaléa Thị Eng đã giúp công tác tuyên truyền pháp luật và giải quyết mâu thuẫn ở cơ sở đạt hiệu quả cao”. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nha Trang cũng đánh giá cao vai trò của lực lượng này: “Các chị đã góp phần quan trọng nắm tình hình, vận động Nhân dân, là cầu nối trực tiếp giữa chính quyền với cộng đồng”.