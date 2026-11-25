Sinh năm 1989, anh Hồ Văn Mắt là người dân tộc Bru-Vân Kiều, sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Năm 2013, khi mới 24 tuổi, anh được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Coóc, xã Ba Nang, huyện Đakrông trước đây. Đến năm 2019, sau khi thôn Coóc sáp nhập với thôn Sa Trầm, anh tiếp tục đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi bộ, đồng thời là người có uy tín của thôn. Những năm gắn bó với công tác ở cơ sở giúp anh hiểu rõ đời sống, phong tục, tập quán và tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó có cách tuyên truyền, vận động phù hợp.

Sa Trầm là thôn biên giới giáp với bản A Xóc, tỉnh Sả-lạ-văn (Lào). Người dân hai bên có mối quan hệ họ hàng, thân tộc, thường xuyên giao lưu, thăm hỏi và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, địa hình miền núi hiểm trở, đời sống người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy, trồng rừng, trong khi nhận thức pháp luật của một bộ phận bà con còn hạn chế. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, xâm canh, xâm cư luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng quan tâm.

Anh Hồ Văn Mắt bên cột mốc quốc giới 618 trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào - Ảnh: L.A

Với vai trò Bí thư Chi bộ, người có uy tín, anh Mắt hiểu rằng để bà con tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, điều quan trọng trước hết là giúp mọi người nhận thức được trách nhiệm của mình. Vì vậy, ngoài việc phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Nang tuyên truyền tại các cuộc họp thôn, anh còn chú trọng gặp gỡ từng hộ gia đình để trò chuyện, giải thích những quy định liên quan đến khu vực biên giới.

Với những trường hợp chưa hiểu rõ hoặc còn băn khoăn, anh kiên trì phân tích để bà con thấy được ý nghĩa của việc giữ gìn an ninh biên giới đối với cuộc sống của chính mình. Các phong trào bảo vệ biên giới được anh gắn kết chặt chẽ và song hành với việc thực hiện thắng lợi các hoạt động ở địa phương, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng gia đình, bản làng văn hóa”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thôn, bản không có tội phạm ma túy”, “Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn”, “Vì người nghèo”, “Kết nghĩa cư dân các bản đối diện hai bên biên giới”... Đặc biệt là thực hiện hiệu quả việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, anh Mắt cùng các già làng, trưởng thôn đã tích cực phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Nang tuyên truyền, vận động bà con tham gia.

Từ sự vận động của anh cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng biên phòng, trên địa bàn xã Ba Nang (cũ) đã có 4 hộ dân ở hai thôn Sa Trầm và Ra Poong tự nguyện đăng ký tham gia bảo vệ tuyến biên giới dài 9km, khu vực từ mốc quốc giới 618 đến mốc 620. Đồng thời, thành lập 5 tổ tự quản an ninh trật tự tại 5 thôn, bản.

Bên cạnh đó, anh Mắt còn quan tâm vận động bà con thay đổi tập quán sản xuất, từng bước nâng cao đời sống. Những năm trước đây, người dân thôn Coóc (nay là thôn Sa Trầm), chủ yếu sống dựa vào nương rẫy, sản xuất còn phụ thuộc nhiều vào tự nhiên. Trước thực tế đó, anh phối hợp với cán bộ địa phương và lực lượng biên phòng tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng những cách làm phù hợp trong trồng trọt, chăn nuôi, từng bước thay đổi tư duy sản xuất. Trong công việc, anh luôn chú trọng sự gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động chung để tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong bà con.

Trưởng thôn Sa Trầm Hồ Văn Bảy khẳng định, không chỉ tích cực tham gia những công việc chung, anh Mắt còn là người đi đầu trong phát triển sản xuất và bảo vệ an ninh biên giới. Theo anh Bảy, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, thôn Sa Trầm được hợp nhất với thôn Đá Bàn, hình thành thôn Sa Trầm mới với 228 hộ, 1.191 nhân khẩu. Địa bàn và quy mô dân cư thay đổi, công tác tuyên truyền, vận động người dân cũng đặt ra những yêu cầu mới, nhất là trong việc tạo sự đồng thuận, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế.

Trong điều kiện đó, những người có uy tín, từng có nhiều năm gắn bó với cơ sở như anh Mắt tiếp tục có vai trò quan trọng trong việc kết nối người dân với cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ vận động bà con tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc đến phát triển sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, những việc làm của anh góp phần vun đắp tình đoàn kết, giữ gìn cuộc sống bình yên nơi bản làng biên giới.