Góp sức giữ bình yên nơi biên giới

Khe Đá trước đây, Ka Tăng hiện nay nói riêng, xã Lao Bảo nói chung là địa bàn biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tiếp giáp nước bạn Lào. Bên cạnh những thuận lợi về giao thương, nơi đây cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến ma túy và các loại tội phạm. Bởi vậy, với anh Nghĩ, muốn giữ bình yên cho bản làng thì bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, cần có sự tham gia của chính những người dân.

Từ suy nghĩ đó, trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hay những lần gặp gỡ bà con, anh thường lồng ghép tuyên truyền về pháp luật, phòng, chống ma túy và giữ gìn an ninh trật tự. Là người Bru-Vân Kiều, hiểu tiếng nói, phong tục của đồng bào, anh lựa chọn cách giải thích ngắn gọn, gần gũi; những nội dung khó hiểu còn được anh chuyển tải bằng tiếng Vân Kiều, Pa Kô để bà con dễ tiếp nhận.

Anh Hồ Văn Nghĩ, người có uy tín thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo (bên phải) thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư của người dân - Ảnh: L.A

Anh đặc biệt chú ý đến lớp thanh thiếu niên bởi đây là lứa tuổi dễ bị bạn bè, các đối tượng xấu dụ dỗ nếu thiếu hiểu biết và ít có sự quan tâm của gia đình. Ngoài tác hại của ma túy, anh Nghĩ thường nhắc nhở con em trong bản không để các đối tượng xấu lợi dụng vận chuyển ma túy, hàng lậu, pháo lậu; tránh xa rượu chè, cờ bạc, không phá rừng và tránh những hành vi vi phạm pháp luật. Không chỉ vận động trong các cuộc họp, anh còn cùng với cán bộ thôn, các đoàn thể đến tận nhà người dân để tìm hiểu, trò chuyện.

Có chuyện nói một lần chưa được, anh lại tìm dịp quay lại. Người chưa hiểu thì tiếp tục giải thích, người từng sa vào tệ nạn thì động viên, khuyên nhủ. Cách làm “mưa dầm thấm lâu” ấy được anh áp dụng trong nhiều năm làm công tác vận động ở cơ sở.

Cùng với tuyên truyền, anh Nghĩ còn tích cực vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phối hợp với lực lượng công an, biên phòng và chính quyền địa phương trong giữ gìn an ninh trật tự. Khi có kế hoạch của đồn biên phòng, anh cùng bà con tham gia tuần tra, phát quang khu vực cột mốc. Những công việc ấy được duy trì như một phần trách nhiệm của người dân sinh sống nơi biên giới.

Sự gần gũi với bà con cũng giúp anh thuận lợi hơn khi địa phương triển khai những công việc cần đến sự đồng thuận của người dân. Khi có các chương trình, dự án cần đất để mở đường, tạo mặt bằng, anh Nghĩ cùng cán bộ cơ sở đến từng hộ tuyên truyền, vận động. Có gia đình ban đầu còn tiếc đất, tiếc cây, anh kiên trì giải thích để bà con thấy được lợi ích lâu dài khi đường sá được mở rộng, việc đi lại, sản xuất thuận tiện hơn. Từ chỗ còn băn khoăn, nhiều hộ gia đình đã đồng thuận hiến đất, tạo điều kiện để công trình được triển khai.

Với tâm niệm sự bình yên của bản làng chỉ thực sự bền vững khi đời sống người dân từng bước ổn định, bởi vậy, cùng với tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật, anh dành nhiều công sức vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế. Thôn Ka Tăng có 377 hộ dân. Trước đây, sắn là loại cây quen thuộc của nhiều gia đình nhưng hiệu quả kinh tế không cao, giá cả thiếu ổn định.

Từ thực tế đó, anh Nghĩ vận động bà con từng bước chuyển một phần diện tích trồng sắn sang trồng cây lâm nghiệp và các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế. Gương mẫu đi đầu, gia đình anh cũng chủ động thay đổi cách làm với khoảng 1,3ha bời lời và 3ha tràm. Bình quân mỗi năm, diện tích này mang lại cho gia đình anh nguồn thu nhập khoảng 40-60 triệu đồng.

“Muốn vận động người khác thay đổi cách làm thì trước hết bản thân mình phải làm mẫu để bà con nhìn thấy hiệu quả. Có sinh kế ổn định cũng là cách để mỗi gia đình yên tâm hơn với cuộc sống, nhất là giúp thanh niên có hướng làm ăn thay vì bị lôi kéo vào những tệ nạn”, anh Nghĩ chia sẻ.

Theo ông Hồ Văn Tình, người dân thôn Ka Tăng, anh Nghĩ luôn gương mẫu, nói được, làm được, biết cách thuyết phục người dân làm những việc đúng. Điều bà con quý ở anh Nghĩ còn là sự quan tâm đến lớp trẻ, thường xuyên nhắc nhở con em tránh xa ma túy, hàng lậu, pháo lậu, rượu chè, cờ bạc. Anh còn tìm hiểu kiến thức để chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với bà con cùng nhau phát triển kinh tế; đi đầu trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.

“Mỗi lời nói của anh luôn có uy tín nên ai cũng nể phục và nghe theo. Nhờ có anh mà người dân trong thôn luôn đoàn kết phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đẩy lùi tệ nạn xã hội”, ông Tình cho hay.

Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Lao Bảo Võ Thị Thúy khẳng định, ở những địa bàn như Ka Tăng hiện nay, vai trò của người có uy tín rất quan trọng, bởi đây là những người gần dân, hiểu dân, kịp thời nắm bắt những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. “Những người như anh Nghĩ vừa là cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân. Vừa trực tiếp tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết, chấp hành pháp luật, tích cực phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh trật tự. Khi người có uy tín gương mẫu, gần gũi và được dân tin thì lời nói, việc làm của họ có sức lan tỏa rất lớn trong cộng đồng”, bà Thúy chia sẻ.