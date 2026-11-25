Có dịp trở lại thôn Cao Thắng, xã Lục Hồn, TP Quảng Ninh, chúng tôi ai cũng rất vui về hiệu quả của khu chuồng trại chăn nuôi tập trung mà cán bộ, nhân viên, TTTTN Lâm trường 156 (Đoàn KT-QP 327) phối hợp với địa phương xây dựng cho bà con cách đây vài năm. Những chuồng nuôi ở sát nhà gây ô nhiễm môi trường đã được người dân phá bỏ hoàn toàn; đàn trâu, bò sinh trưởng, phát triển tốt; nguồn nước sinh hoạt bảo đảm vệ sinh, sức khỏe của người dân được cải thiện.

Cán bộ, nhân viên Trung đoàn 42, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 327 giúp người dân xã Tiên Yên, TP Quảng Ninh làm đường giao thông.

Nhớ lại thời điểm năm 2020, khi chúng tôi cùng cán bộ, nhân viên, TTTTN Lâm trường 156 xuống bản Khe O, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu (nay là thôn Cao Thắng, xã Lục Hồn) để khảo sát địa điểm xây khu chuồng trại chăn nuôi tập trung cho bà con, bản khi đó có 37 hộ người dân tộc Dao sinh sống, trong đó có 20 hộ nuôi gần 10 con trâu, bò. Tuy nhiên, do dân bản quen với tập tục chăn nuôi gần nhà nên các chuồng trâu, bò gây ô nhiễm môi trường nặng. Mặc dù chính quyền địa phương nhiều lần muốn di dời chuồng trại ra xa khu dân cư nhưng chưa thể thực hiện. Phần vì kinh phí xây dựng chuồng mới chưa có, phần vì việc nuôi trâu, bò sát nhà đã ăn sâu vào nếp nghĩ, cách làm của người dân.

Trước thực trạng đó, chỉ huy Lâm trường 156 đã tham mưu với chính quyền xã Lục Hồn huy động nguồn vốn xã hội hóa để xây khu chuồng trại chăn nuôi tập trung cho bà con. Kết quả chỉ sau một tháng, số tiền và vật liệu vận động được cùng khoản kinh phí hỗ trợ của địa phương đủ để xây khu chăn nuôi mới. Nút thắt khó nhất được tháo gỡ, cán bộ, chiến sĩ, TTTTN Lâm trường 156 cùng quân y đơn vị đến từng gia đình ở bản để khám sức khỏe cho bà con và tuyên truyền về ảnh hưởng của việc nuôi trâu, bò gần nhà. Thấy bộ đội nói đúng, người dân cả bản nghe theo. Sau hơn hai tháng quân dân chung sức xây dựng, khu chuồng trại gồm 20 gian nuôi trâu, bò đã hoàn thành. Ông Choỏng Quay Sinh, nguyên Trưởng bản Khe O chia sẻ: “Khu chăn nuôi tập trung đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng đời sống văn hóa mới. Những năm gần đây, số lượng đàn trâu, bò liên tục tăng, giúp cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt”.

Giữa vùng biên cương Đông Bắc, dấu chân của cán bộ, nhân viên, TTTTN Đoàn KT-QP 327 không chỉ in trên những tuyến tuần tra bảo vệ rừng mà còn hiện hữu trong nhiều công trình dân sinh phục vụ đời sống của đồng bào. Những công trình ấy là minh chứng sinh động cho tinh thần “ở đâu dân cần, ở đó có bộ đội”. Đại tá Phạm Khắc Dũng, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 327 cho biết: “Nhu cầu của người dân ở vùng biên cương rất lớn nên chúng tôi khảo sát, ưu tiên xây dựng công trình cho những làng, bản còn khó khăn, có tỷ lệ hộ đói nghèo cao. Trong đó, tập trung vào làm đường bê tông, xây cầu, đắp đập chứa nước, làm kênh mương thủy lợi và các công trình phục vụ dân sinh... Việc triển khai xây dựng các công trình được thực hiện gắn với Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Với đặc thù địa bàn rừng núi, giao thông đi lại khó khăn nên các công trình thường phải xây dựng trong điều kiện gian nan, vất vả. Do đó, mỗi mét đường được mở, mỗi cây cầu được dựng đều chứa đựng trách nhiệm, tình cảm và sự cống hiến thầm lặng của cán bộ, nhân viên lâm trường. Thiếu tá Nguyễn Văn Đạt, Trưởng ban Quản lý dự án, Đoàn KT-QP 327 cho biết: “Nhiều công trình xây dựng ở vùng sâu, vùng xa nên bộ đội phải chở cát, vác xi măng nhiều ki-lô-mét mới đến được vị trí thi công. Có những công trình nằm sâu giữa rừng, cán bộ, chiến sĩ phải làm lán tạm, ăn ở tại chỗ nhiều tuần để bảo đảm tiến độ”. Bằng nguồn kinh phí do trên cấp kết hợp với nguồn xã hội hóa và kinh phí của đơn vị cùng ngày công của bộ đội, từ năm 2021 đến nay, Đoàn KT-QP 327 đã triển khai thi công xây dựng hơn 13km đường giao thông nông thôn, 1 cầu treo, 2km kênh mương phục vụ tưới tiêu, 2 bể cấp nước sinh hoạt cho 2 thôn, 112 nhà vệ sinh, 116 chuồng trại chăn nuôi tập trung, đắp 2 đập dâng... Các công trình được đưa vào sử dụng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, từng bước thay đổi diện mạo vùng nông thôn biên giới.