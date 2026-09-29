Góp sức để những tuyến đường quê thêm an toàn, thuận tiện

Những người thợ đường nông dân tranh thủ từng khoảng thời gian thích hợp để khắc phục các tuyến đường quê bị hư hỏng.

Chung tay “vá” đường quê

Giữa trưa, mặt đường tuyến kênh Phú Hiệp, thuộc ấp Phú Hiệp, xã Phú An (tỉnh An Giang) hắt lên từng luồng hơi nóng. Trên những đoạn đường xuất hiện ổ gà, các thành viên Tổ từ thiện dặm vá cầu đường xã Phú An vẫn thoăn thoắt người rải đá, người chuẩn bị vật liệu, người đầm mặt đường. Công việc diễn ra khẩn trương dưới cái nắng gay gắt.

Phần lớn thành viên của tổ là nông dân. Ruộng đồng vẫn là công việc chính nhưng mỗi khi nhận được thông tin về những đoạn đường, cây cầu hư hỏng, họ lại thu xếp việc nhà, việc ruộng cùng nhau lên đường.

Ông Phạm Ngọc Hồ, ngụ ấp Phú Quý (xã Phú An) đã gắn bó với tổ hơn 4 năm. Ông lựa chọn những phần việc phù hợp với sức khỏe, từ chuẩn bị vật liệu đến hỗ trợ dặm vá mặt đường. “Công việc không quá nặng, thời gian làm cũng không nhiều, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa làm được điều có ích cho bà con nơi mình sinh ra, lớn lên”, ông Hồ chia sẻ.

Mỗi khi tổ trưởng thông báo nơi nào cần sửa chữa, các thành viên lại tập hợp. Người lái xe vận chuyển vật liệu, người nấu nhựa, người rải đá, người đầm mặt đường. Công việc được phân chia phù hợp với tuổi tác, sức khỏe và khả năng của từng người nên dù phần lớn đã qua tuổi lao động chính, họ vẫn phối hợp nhịp nhàng.

Ông Huỳnh Văn Sung (Năm Dũng), Tổ trưởng Tổ từ thiện dặm vá cầu đường xã Phú An cho biết, tổ được thành lập năm 2015, hiện có hơn 30 thành viên thường xuyên tham gia, người lớn tuổi nhất khoảng 75 tuổi. Hầu hết thành viên là nông dân và hoạt động hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện.

Theo ông Năm Dũng, trong quá trình làm ruộng hoặc đi lại trên các tuyến giao thông nông thôn, nếu phát hiện đường, cầu xuống cấp, hư hỏng nhẹ, các thành viên ghi nhận, khảo sát rồi báo chính quyền địa phương để phối hợp xử lý.

Nguồn lực duy trì hoạt động chủ yếu đến từ sự đóng góp tự nguyện của thành viên, người dân, gia đình, người thân và các nhà hảo tâm. Từ năm 2015 đến nay, tổ được hỗ trợ một xe lu 8 tấn, hai xe ba gác, một xe trộn bê tông, hai máy đầm nhựa... với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm, tổ thực hiện dặm vá đường với lượng vật tư trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Tổ trưởng Tổ từ thiện dặm vá cầu đường xã Phú An hiện có hơn 30 thành viên, hầu hết thành viên là nông dân và hoạt động hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện.

Đáng quý, tại những nơi tổ đến sửa đường, người dân thường chủ động góp ngày công, hỗ trợ vật liệu. Có gia đình còn chuẩn bị cơm, nước uống, trà, cà phê để động viên các thành viên. Những việc làm nhỏ bé ấy tạo nên sự gắn kết giữa người làm đường và cộng đồng dân cư.

Lan tỏa nghĩa tình

Để xử lý một ổ gà, các thành viên phải chuẩn bị đá mi, phơi khô, nấu nhựa rồi trộn với đá trước khi đưa đến hiện trường. Mùa mưa, công việc càng vất vả bởi thời tiết thất thường, mặt đường trơn trượt, ẩm ướt. Tuy vậy, những người thợ đường nông dân vẫn tranh thủ từng khoảng thời gian thích hợp để khắc phục hư hỏng.

“Dặm vá đường để hạn chế hư hỏng lan rộng, bảo đảm việc đi lại cho bà con. Công việc có lúc cực nhưng làm được việc có ích cho cộng đồng là chúng tôi vui”, ông Năm Dũng bộc bạch.

Không dừng ở việc sửa chữa những hư hỏng nhỏ, tổ còn vận động nguồn lực xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Từ năm 2015 đến nay, tổ đã vận động xây dựng một cầu bê tông, ba cầu sắt và một cầu ván. Trong đó, cầu bê tông Kênh Ngang 1 dài 36m, rộng 4,5m, tải trọng 8 tấn, tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản.

Theo ông Năm Dũng, điều các thành viên mong muốn không phải là những công trình lớn mà trước hết là những tuyến đường bớt ổ gà, những cây cầu chắc chắn hơn để trẻ em đến trường thuận lợi, xe chuyển bệnh và phương tiện vận chuyển hàng hóa, nông sản lưu thông an toàn.

Hiệu quả của hoạt động này được người dân và chính quyền địa phương ghi nhận. Ông Trương Bé Năm, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban nhân dân ấp Phú Hậu cho biết, từ khi tổ hoạt động, việc đi lại trên các tuyến giao thông nông thôn thuận lợi hơn, nhất là trong mùa thu hoạch. Các phương tiện vận chuyển nông sản giảm khó khăn khi qua những đoạn đường hư hỏng.

“Việc người dân tự nguyện chung tay sửa chữa đường cũng góp phần chia sẻ gánh nặng duy tu, bảo dưỡng giao thông nông thôn”, ông Bé Năm nhấn mạnh.

Ông Trương Thành Thảo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú An đánh giá, hoạt động của tổ không chỉ góp phần sửa chữa đường sá, cầu cống mà còn tạo sự gắn kết trong cộng đồng. Theo ông Thảo, phía sau những mét đường được dặm vá, những cây cầu được xây dựng là sự đóng góp tự nguyện của người dân và tinh thần trách nhiệm với nơi mình sinh sống.

Các khoản đóng góp được tổ công khai, minh bạch, qua đó, tạo niềm tin và nhận được sự đồng tình của chính quyền địa phương, người dân và các nhà hảo tâm.

Các thành viên trong Tổ trưởng Tổ từ thiện dặm vá cầu đường xã Phú An miệt mài "vá" đường quê, góp phần để những tuyến đường quê thêm an toàn, thuận tiện và nghĩa tình.

Chiều xuống, nắng vẫn còn gay gắt trên những tuyến đường quê. Những nông dân đã qua tuổi lục tuần vẫn miệt mài với công việc. Người xúc đá, người rải vật liệu, người điều khiển máy móc. Công việc cứ thế tiếp diễn, bình dị như một phần đời sống.

Nhiều năm qua, những nông dân ấy vẫn “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, dành thời gian và công sức cho những con đường mà chính họ và bà con xóm làng đi lại mỗi ngày. Không ồn ào, không phô trương, những việc làm bền bỉ ấy đang góp phần giữ gìn đường quê, vun đắp tình làng nghĩa xóm và lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, nghĩa tình.