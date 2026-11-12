Góp sức dân làm nên những đổi thay ở cơ sở

Hơn 40 năm gắn bó với công việc ở địa phương, ông Nguyễn Văn Lưu, Phó trưởng ấp 2, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh đã góp sức xây dựng quê hương bằng tinh thần trách nhiệm và phương châm gần dân, sát dân.

Tạo đồng thuận trong nhân dân

Tuyến đường dài hơn 1 km tại ấp 2, xã Bình Đức đang được thi công, mở rộng góp phần chỉnh trang đô thị.

Những ngày này, người dân trong một con hẻm thuộc ấp 2, xã Bình Đức đang chỉnh trang cửa ngõ, di dời cổng, hàng rào để nhường đất mở rộng đường giao thông trước nhà. Tuyến đường dài hơn 1 km kết nối khu dân cư với Quốc lộ 1, đoạn gần Khu du lịch Happyland Bến Lức trước đây chỉ rộng khoảng 3 m. Sau khi nâng cấp, mặt đường sẽ rộng 5m, mỗi bên có lề rộng 0,25m để người dân trồng hoa.

Ghi nhận tại khu vực, đa số người dân đều đồng tình hiến phần đất cần thiết, tự nguyện lùi cổng, hàng rào vào bên trong để tạo mặt bằng thi công. Công trình sử dụng kinh phí Nhà nước, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026. Người dân kỳ vọng tuyến đường được mở rộng sẽ giúp việc đi lại thuận lợi, tạo điều kiện phát triển kinh tế và cải thiện diện mạo khu dân cư.

Gia đình bà Nguyễn Thị Ngữ (sinh năm 1956), có phần đất mặt tiền rộng 60m đã đồng thuận lùi hàng rào vào từ 1,3-1,5m tùy vị trí. Bà cho rằng, đường rộng hơn thì người dân được hưởng lợi trực tiếp. “Làm đường ai cũng khỏe hết, đi lại thuận tiện. Nhà nước đâu có ở đây thường xuyên, mình là người sử dụng con đường mỗi ngày nên phải cùng chung tay”, bà Ngữ chia sẻ.

Đằng sau sự đồng thuận ấy là quá trình vận động bền bỉ của những người làm công tác ở cơ sở, trong đó có ông Nguyễn Văn Lưu. Tuyến đường này từng được ông vận động người dân hiến đất, đóng góp kinh phí nâng cấp từ đường đá dăm thành đường bê tông vào năm 2005 khi ông còn làm Trưởng ấp 6 Bà Lư, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An trước đây. Thời điểm đó, kinh tế người dân còn khó khăn, mỗi hộ góp 3 triệu đồng bên cạnh việc hiến đất để thực hiện công trình theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Người dân thường đồng tình cao, chủ động di dời cổng, sân nhà khi nhà nước có quyết sách đúng đắn trong làm đường, xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Lưu, việc vận động mở rộng đường hiện nay thuận lợi hơn khi người dân chỉ cần hiến đất, kinh phí thi công do Nhà nước đảm nhận. Trước đây, năm 2003, khi vận động người dân hiến đất nạo vét, mở rộng hai tuyến kênh số 1 và số 2 phục vụ sản xuất, ông từng gặp nhiều phản ứng gay gắt. Hai tuyến kênh từ rộng khoảng 1 m được mở rộng lên 4 m, ảnh hưởng đến diện tích đất canh tác của nhiều hộ dân. Với người nông dân, đất đai gắn liền với công sức lao động nên việc tự nguyện hiến đất không dễ dàng.

Để thuyết phục người dân, ông Lưu phối hợp với các đoàn thể trong ấp, đến từng nhà giải thích mục đích công trình và lợi ích lâu dài đối với sản xuất, sinh hoạt. “Có nhà mình đến ban ngày không gặp thì chiều tối quay lại, hôm nay chưa đồng ý thì hôm khác tiếp tục đến. Làm công tác dân vận phải bền lòng, chứ tự ái, nghe người ta nói nặng vài câu rồi bỏ cuộc thì không thể hoàn thành nhiệm vụ”, ông chia sẻ.

Hai tuyến kênh sau đó được hoàn thành với chiều dài lần lượt 1,1 km và 1,4 km, góp phần cải thiện thủy lợi nội đồng. Đến năm 2015, khi tiếp tục nạo vét, người dân đã đồng thuận hơn, kể cả những hộ từng phản đối trước đây. “Tôi không có đất ở khu vực đó để được hưởng lợi riêng. Mình làm là vì bà con, vì sản xuất chung của xã. Chỉ cần sau này người dân nhận ra việc mình làm có ích thì đó là niềm vui lớn hơn bất kỳ sự ghi nhận nào”, ông Lưu bộc bạch.

Hơn 40 năm gắn bó với công tác cơ sở

Ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng ấp 2, xã Bình Đức (bên trái) đến tận nhà để vận động, lắng nghe tâm tư của người dân.

Sinh năm 1962, ông Nguyễn Văn Lưu có hơn 40 năm gắn bó với công tác địa phương. Ngày 18/2/1979, ông bắt đầu tham gia lực lượng du kích, sau đó được điều chuyển về khu vực Long Khốt - Vĩnh Trị, cách mặt trận trong Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam khoảng 2-3 km. Tại đây, ông cùng đồng đội vận chuyển lương thực, cáng thương binh và thực hiện các nhiệm vụ phục vụ chiến đấu.

Năm 1986, ông được giao nhiệm vụ Ấp đội trưởng, đến năm 2000 làm Trưởng ấp 6 Bà Lư và đảm nhiệm cương vị này đến năm 2020. Sau đó, ông chuyển sang làm Phó trưởng ấp, hỗ trợ người kế nhiệm. Hiện ông là Phó trưởng ấp 2, xã Bình Đức; đồng thời làm Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo ông Lưu, tình hình an ninh, trật tự địa bàn đã cải thiện đáng kể so với trước đây. Trong công tác dân vận, ông luôn tâm đắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”. Theo ông, muốn người dân tự nguyện thực hiện chủ trương chung, người cán bộ phải kiên trì giải thích để dân nghe, biết và hiểu. Mình phải làm sao để dân nghe, dân biết, dân hiểu rồi dân làm. Những điều Bác dạy rất thiết thực, nếu chịu khó học và vận dụng thì công việc sẽ hiệu quả hơn.

Dù công việc nhiều, chế độ còn hạn chế, ông Lưu vẫn muốn tiếp tục gắn bó với địa phương khi sức khỏe cho phép. Ba người con đã trưởng thành, có công việc ổn định cũng giúp ông yên tâm dành thời gian cho công việc chung. Hằng ngày, ông vẫn đến thăm các hộ dân, trò chuyện, nắm bắt tình hình và cùng bà con giải quyết công việc ở địa phương.

Tuyến đường dài hơn 1km tại ấp 2, xã Bình Đức đang được thi công mở rộng, góp phần chỉnh trang đô thị.

Theo Chủ tịch UBND xã Bình Đức Nguyễn Hoàng Giang, xây dựng nông thôn mới không chỉ là đầu tư hạ tầng mà còn phải phát huy vai trò chủ thể của người dân. Giai đoạn 2026-2030, xã đặt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2028, đến năm 2029 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Trung ương; thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng 2,5-3 lần so với năm 2020. Tổng nguồn lực dự kiến huy động khoảng 250 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước 140 tỷ đồng, doanh nghiệp 20 tỷ đồng và người dân, cộng đồng 90 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ cơ sở có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận để đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống. Những người tận tụy, gắn bó với địa phương như ông Nguyễn Văn Lưu góp phần thiết thực vào xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.