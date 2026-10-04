Góp sắc màu văn hoá Cà Mau cho ngày hội Thủ đô

Đây không chỉ là hoạt động giao lưu văn hoá mà còn là dịp quảng bá bản sắc văn hoá vùng đất Cà Mau nói chung, những giá trị văn hoá đặc sắc của đồng bào Khmer nói riêng đến bạn bè trong và ngoài nước.

Để chuẩn bị chu đáo cho sự kiện, tối 3/10, Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer tổ chức phúc khảo chương trình nghệ thuật tổng hợp với chủ đề “Đón chào lễ hội”.

Tổng thể chương trình gồm các tiết mục mang đậm sắc màu truyền thống, trong đó điểm nhấn là phần tái hiện không gian Lễ hội Ok Om Bok - một trong những lễ hội giàu bản sắc của đồng bào Khmer.

Tiết mục tái hiện không gian Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer.

Bên cạnh các nghi lễ thể hiện tín ngưỡng và lòng biết ơn thần Mặt trăng đã ban cho mùa màng bội thu, lễ hội còn phản ánh khát vọng về cuộc sống no ấm, tinh thần đoàn kết bền chặt giữa các dân tộc anh em trên quê hương Cà Mau.

Tiết mục tái hiện không khí lễ hội tưng bừng với cuộc đua ghe Ngo.

Cùng với sắc màu trang trọng của lễ hội, chương trình nghệ thuật từ địa đầu cực Nam Tổ quốc còn mang đến những ca khúc có giai điệu vui tươi, ngợi ca vẻ đẹp lao động và sự đổi thay của các phum, sóc.

Bên cạnh đó, điệu múa “Chúc phúc” cũng tạo điểm nhấn với âm nhạc dân gian Khmer và những động tác uyển chuyển, đẹp mắt, gửi gắm lời cầu chúc bình an, hạnh phúc đến cộng đồng các dân tộc về dự hội.

Điệu múa gáo đặc trưng của đồng bào Khmer.

Điệu múa “Chúc phúc” gửi gắm lời chúc tốt đẹp của đồng bào Khmer đến bạn bè về dự hội.

Ông Thạch Thiệu, Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer, cho biết: “Đoàn đã xây dựng chương trình với nội dung phong phú, sử dụng nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống để sân khấu hoá những giá trị văn hoá đặc trưng của đồng bào Khmer Cà Mau.

Bên cạnh âm nhạc và những điệu múa nghi lễ trang trọng, đoàn cũng sử dụng nhiều loại hình mang chất liệu dân gian, tiêu biểu là múa gáo, để khán giả vừa thưởng thức nghệ thuật, vừa hiểu thêm về nghề thủ công của người Khmer. Ngoài ra, nhiều tiết mục được thể hiện bằng song ngữ Việt - Khmer, kết hợp giao lưu với khách tham quan, góp phần đưa nghệ thuật Khmer đến gần hơn với các dân tộc anh em”.

Tiết mục “Chung một niềm vui” khép lại chương trình bằng những giai điệu ngợi ca tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương, đồng thời cổ vũ các dân tộc anh em chung sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đối với các nghệ sĩ, diễn viên, việc tham gia trình diễn, giao lưu tại sự kiện vừa là cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm biểu diễn, vừa là cách lan toả rộng rãi nét đẹp văn hoá Khmer. Vì vậy, gần một tháng qua, không khí tập luyện tại Đoàn luôn diễn ra nghiêm túc, khẩn trương, với quyết tâm mang đến Thủ đô Hà Nội một chương trình nghệ thuật rực rỡ sắc màu.

Nghệ sĩ Thạch Thị Ngọc Phượng, Tổ trưởng Tổ diễn viên Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer, chia sẻ:

“Tôi rất vinh dự khi được Ban lãnh đạo Nhà hát phân công dàn dựng phần múa minh hoạ cho 4 tiết mục. Sau buổi phúc khảo, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉnh sửa những vấn đề còn hạn chế, hoàn thiện các tiết mục từ trang phục, trình diễn đến tiểu cảnh… để mang đến cho khán giả Hà Nội cũng như du khách trong và ngoài nước chương trình nghệ thuật trọn vẹn và độc đáo”.

Với sự quyết tâm của đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên, nghệ thuật Khmer của Cà Mau, các tiết mục chất lượng cao được kỳ vọng sẽ cùng các địa phương tạo nên những ngày hội văn hoá rộn ràng sắc màu. Không chỉ là cuộc hội ngộ của các nền văn hoá, đây còn là hành trình đưa di sản bước ra khỏi không gian truyền thống, tiếp tục lan toả trong đời sống đương đại./.