Hoa khoe sắc trước cổng Trường Mầm non Sao Khuê (Phân hiệu Xuân Thọ), phường Xuân Trường - Đà Lạt

Thêm sắc hoa trên những cung đường

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 là dịp để mỗi địa phương giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người đến với bạn bè, du khách. Tại phường Xuân Trường - Đà Lạt, sự hưởng ứng được thể hiện từ những việc làm thiết thực, bắt đầu ngay trên mỗi cung đường, trong từng khu dân cư và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Trên vùng Cầu Đất, nơi những đồi chè xanh trải dài giữa không gian cao nguyên trong lành, sắc hoa đang được vun đắp từ những công trình cảnh quan, tuyến đường và khu dân cư.

Hoa được các đơn vị chăm sóc, bảo vệ, góp phần làm đẹp cho địa phương

UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt, địa phương đã xây dựng kế hoạch với nhiều phần việc thiết thực, hướng đến xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp, tạo thêm điểm nhấn trong hành trình khám phá của du khách.

Tại khu vực Trại Mát, nhiều công trình chỉnh trang cảnh quan đang được triển khai, góp phần làm mới diện mạo các tuyến đường và không gian công cộng. Trong đó, điểm dừng chân đèo D’Ran đã hoàn thành các hạng mục chỉnh trang và đang được chăm sóc cảnh quan. Tuyến đường hoa từ Phòng khám Đa khoa khu vực Trại Mát đến Công ty Thiên Tự Phước cũng đã hoàn thành, tạo thêm không gian xanh và điểm nhấn trên tuyến đường.

Hoa dã quỳ khoe sắc bên tuyến đường Trại Mát, phường Xuân Trường - Đà Lạt

Một trong những hoạt động mang ý nghĩa lâu dài là phong trào trồng hoa mai anh đào. Tháng 6/2026, phường đã tổ chức trồng 1.100 cây mai anh đào tại Khu quy hoạch dân cư số 6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cũng phát động phong trào trồng thêm 1.200 cây, huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố và Nhân dân.

Đoàn viên thanh niên chăm sóc hoa, tạo cảnh đẹp cho phố phường

Không chỉ tập trung ở các tuyến đường chính, phong trào hưởng ứng Festival Hoa còn lan tỏa đến từng khu dân cư và trường học. Đến giữa tháng 11/2026, toàn bộ 11/11 công trình, phần việc tại các trường học đã hoàn thành, chuyển sang giai đoạn chăm sóc, bảo vệ hoa và cây xanh. Tại các tổ dân phố, nhiều công trình chỉnh trang cảnh quan cũng đã được hoàn thiện, góp phần tạo nên những không gian sinh hoạt chung xanh và sạch hơn.

Chung tay vun đắp vẻ đẹp quê hương

Đằng sau những tuyến đường hoa và công trình cảnh quan xanh, sạch, đẹp là sự chung sức của nhiều lực lượng. Từ chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, trường học đến doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân, mỗi đơn vị đều đảm nhận những phần việc cụ thể, góp phần làm đẹp không gian sống và tạo nên diện mạo tươi mới cho phố phường.

Các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa không chỉ hướng đến tạo diện mạo cảnh quan khang trang trong thời gian diễn ra lễ hội mà còn góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp lâu dài. Ông Dương Quốc Can, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Xuân Trường - Đà Lạt

Vì vậy, phường chú trọng vận động sự tham gia của các tổ dân phố, trường học, doanh nghiệp và Nhân dân; gắn việc triển khai công trình với trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ và duy trì cảnh quan sau khi hoàn thành.

Hội thi “Sáng, xanh, sạch, đẹp” do UBMT Tổ quốc Việt Nam phường phát động cũng trở thành một trong những hoạt động kết nối cộng đồng. Thông qua hội thi, các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị và trường học được vận động tham gia trồng, chăm sóc hoa, cây xanh, vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên và không gian sinh hoạt chung. Qua đó, ý thức giữ gìn cảnh quan được lan tỏa từ mỗi cơ quan, đơn vị đến từng khu dân cư.

Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, phường Xuân Hương - Đà Lạt đang khoác lên mình sắc hồng của hoa phong linh, tạo điểm nhấn cho địa phương hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt

Sự đồng hành của doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh du lịch cũng góp phần quan trọng làm phong phú thêm các hoạt động hưởng ứng Festival. Một số điểm đến như Làng Vũ Thị, Thung lũng đèn đã hoàn thành các phần việc chỉnh trang; các cơ sở du lịch, dịch vụ khác tiếp tục được vận động tham gia trang trí hoa, cây xanh, xây dựng không gian trải nghiệm và giới thiệu những nét đặc trưng của địa phương.

Hoa phong linh hồng khoe sắc trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Đáng chú ý, Giải chạy Cầu Đất Hybrid Run 2026 hứa hẹn mang đến thêm một hoạt động thể thao kết hợp quảng bá cảnh quan và du lịch địa phương. Thông qua giải chạy, hình ảnh vùng đất Cầu Đất với những đồi chè xanh, không gian cao nguyên trong lành sẽ có thêm cơ hội đến gần hơn với những người yêu thể thao và du khách.

Hoa phong linh hồng khoe sắc trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Nhiều địa phương xác định việc triển khai các công trình, phần việc hưởng ứng Festival Hoa không đơn thuần phục vụ thời điểm diễn ra lễ hội mà còn hướng đến giá trị sử dụng lâu dài. Vì vậy, các địa phương đã đầu tư, chỉnh trang, phân công trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ và duy trì cảnh quan sau khi công trình hoàn thành; khuyến khích các thôn, tổ dân phố, doanh nghiệp và người dân tiếp tục chung tay giữ gìn môi trường sống.

Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng rực sắc hoa phong linh, hướng về hồ Xuân Hương

Từ những tuyến đường rực rỡ sắc hoa, khuôn viên trường học xanh mát đến các không gian công cộng được chăm chút, mỗi phần việc đều góp phần làm đẹp diện mạo ở mỗi địa phương. Những đổi thay ấy không chỉ tô điểm cho mùa hội hoa mà còn gìn giữ nét đẹp riêng của vùng cao nguyên, tạo thêm sức hấp dẫn đối với du khách hôm nay và mai sau.