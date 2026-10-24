Góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em

Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, Trưởng Ban Quản lý dự án Trịnh Ngọc Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.

Dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em tại Thanh Hóa” giai đoạn 2023-2026 do Tổ chức Terre des Hommes (CHLB Đức) tài trợ, được triển khai từ tháng 11/2023 đến tháng 10/2026 tại 15 xã, phường, thị trấn thuộc TP Thanh Hóa, huyện Hoằng Hóa và huyện Hậu Lộc trước đây, nay thuộc 11 xã, phường.

Dự án tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực thể chất; khuyến khích cha mẹ, người chăm sóc trẻ thay đổi phương pháp giáo dục bằng đòn roi, hướng tới giáo dục tích cực, tôn trọng và lắng nghe trẻ em.

Các đại biểu dự hội nghị.

Sau 3 năm triển khai, dự án đã tổ chức 45 lớp tập huấn cho 1.650 lượt người gồm cha mẹ, người chăm sóc trẻ, cán bộ cơ sở và học sinh; tổ chức 180 buổi sinh hoạt cộng đồng, thực hiện 870 lượt phát thanh và 70 tin, bài, phóng sự tuyên truyền.

Đặc biệt, 3 diễn đàn trẻ em thu hút hơn 700 trẻ tham gia đã tạo cơ hội để các em bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng, trực tiếp đối thoại với người lớn về quyền được bảo vệ, được lắng nghe và sống trong môi trường không có bạo lực.

Các đại biểu là trẻ em dự hội nghị.

Cùng với đó, dự án đã tiếp cận hơn 6 nghìn trẻ em, gần 28.000 cha mẹ, người chăm sóc trẻ; đồng thời có hơn 11.800 trẻ em được hưởng lợi gián tiếp, cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu tiếp cận đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai dự án; đồng thời đề xuất giải pháp duy trì các hoạt động truyền thông, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt tại cơ sở, tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các đoàn thể trong phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em.

Sau khi dự án kết thúc, các địa phương tiếp tục được đề nghị lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực vào chương trình bảo vệ trẻ em, duy trì những cách làm phù hợp, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.