Góp phần xây dựng lực lượng tác chiến điện tử 'tinh, gọn, mạnh'

Trung tướng Trần Hoài Sơn, Cục trưởng Cục TCĐT chủ trì buổi lễ. Cùng dự có Đại tá Hoàng Tú Xinh, Phó cục trưởng Cục TCĐT.

Trung tướng Trần Hoài Sơn, Cục trưởng Cục Tác chiến Điện tử phát biểu tại buổi lễ.

Trong thời gian 5 ngày, các thí sinh là Tiểu đoàn trưởng (Cụm trưởng), Chính trị viên đến từ các đầu mối đơn vị trong Cục TCĐT tranh tài qua 4 nội dung chính, gồm: Huấn luyện kỹ chiến thuật chuyên ngành TCĐT và khai thác sử dụng khí tài được biên chế; huấn luyện, thực hiện động tác điều lệnh và tham mưu giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý và rèn luyện kỷ luật, thực hiện nền nếp chính quy; giảng bài giáo dục chính trị và nhận thức về công tác Đảng, công tác chính trị; nhận thức về công tác kỹ thuật chuyên ngành TCĐT.

Theo Ban tổ chức, hội thi đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối; công tác điều hành hội thi chặt chẽ, đánh giá thực chất, khách quan, đúng quy chế. Các thí sinh đã tích cực ôn luyện, làm chủ nội dung thi, khẩu khí, tác phong, bản lĩnh có sự tiến bộ rõ rệt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu bế mạc, Trung tướng Trần Hoài Sơn biểu dương và chúc mừng thành tích mà các tập thể, cá nhân đã giành được trong hội thi. Đồng chí yêu cầu Ban tổ chức rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức hội thi; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, thống nhất nội dung huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện cho cán bộ, chỉ huy các cấp. Đồng thời nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức các hội thi, hội thao sát thực tế hơn.

Thủ trưởng Cục Tác chiến Điện tử trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong hội thi.

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, lan tỏa tinh thần tích cực của hội thi vào công tác huấn luyện tại đơn vị với phương châm “khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”, giữ vững thành tích, góp phần xây dựng lực lượng TCĐT “tinh, gọn, mạnh”. Đồng thời, các thí sinh tiếp tục trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức, trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực, tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm chắc kiến thức cơ sở, quy trình khai thác sử dụng khí tài, kiến thức ngoại ngữ, tin học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố và trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong hội thi.