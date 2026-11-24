Công tác tuyên truyền, vận động đang từng bước tạo nên những đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đằng sau chuyển biến ấy là sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở và người có uy tín trong cộng đồng để đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Thôn Đầu Nhuần xa trung tâm xã Tằng Loỏng, nép mình trên những triền đồi quanh co, cách trở. Ở nơi ấy, có một người phụ nữ được bà con tin yêu, quý mến bởi sự tận tâm, trách nhiệm với công việc chung, đó là chị Triệu Thị Phấy - Bí thư Chi bộ thôn Đầu Nhuần. Bằng sự kiên trì, gần gũi và cách tuyên truyền khéo léo, chị đang từng ngày góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Ngày chúng tôi lên thôn Đầu Nhuần cũng là lúc mùa đông vừa chạm ngõ vùng cao. Dẫn chúng tôi đi trên tuyến đường ngổn ngang đất đá, chị Phấy không giấu được niềm vui khi nhắc đến tuyến đường trục thôn đang được triển khai. “Sau bao năm chờ đợi, đường lớn sắp thành hình rồi. Có đường thuận tiện, cuộc sống của bà con chắc chắn sẽ khác”, chị Phấy chia sẻ.

Để tuyến đường được triển khai, chị Triệu Thị Phấy (giữa ảnh) kiên trì đến từng hộ để tuyên truyền, vận động.

Tuyến đường trục thôn dài 3 km trước đây chỉ rộng khoảng 1 m, vừa đủ một chiếc xe máy đi qua. Đường được người dân tự mở từ những lối mòn, ngày nắng có thể đi lại, nhưng khi mưa xuống, việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn, chỉ có thể đi bộ. Mong muốn có một tuyến đường rộng rãi, kiên cố là điều bà con ấp ủ từ lâu, tuy nhiên, để mở rộng mặt đường từ 1 m lên 8 m, bao gồm cả lề đường, cần một diện tích đất lớn và ảnh hưởng đến không ít hộ dân. Với những hộ sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đất đai và cây trồng là tài sản quan trọng, gắn trực tiếp với sinh kế gia đình, bởi vậy, không phải ai cũng dễ dàng đồng thuận ngay.

Hiểu được những băn khoăn ấy, chị Phấy kiên trì đến từng nhà, gặp từng hộ để tuyên truyền, vận động. Không chỉ nói về lợi ích trước mắt, chị Phấy còn phân tích những giá trị lâu dài khi giao thông được mở rộng. Bằng những cuộc trò chuyện chân tình, gần gũi, chị từng bước tháo gỡ vướng mắc. Nhờ vậy, 26 hộ dân có tuyến đường đi qua đã đồng thuận hiến đất để mở đường.

Nghe bí thư chi bộ tuyên truyền, tôi hiểu việc làm đường mở ra cơ hội thay đổi cuộc sống cho bà con. Trẻ em đi học thuận tiện, người dân đi lại an toàn, phát triển kinh tế cũng tốt hơn, vì vậy, gia đình tôi đồng thuận hiến đất. Chị Triệu Chằn Moỏng, thôn Đầu Nhuần, xã Tằng Loỏng

Giữa công trình ngổn ngang đất đá, chị Phấy hướng ánh mắt về phía dòng thác Đầu Nhuần như dải lụa trắng đổ xuống từ triền núi cao mà lòng tràn đầy hy vọng. Với chị, tuyến đường mới không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới cho quê hương. Khi giao thông được kết nối, tiềm năng du lịch của địa phương sẽ từng bước được đánh thức.

Câu chuyện ở Đầu Nhuần là một trong những minh chứng cho hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động từ cơ sở của xã Tằng Loỏng. Với địa bàn có nhiều thôn vùng cao, đời sống người dân còn không ít khó khăn, việc đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần với đồng bào đòi hỏi những cách làm linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo ông Nguyễn Quang Úy - Bí thư Đảng ủy xã Tằng Loỏng, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên, bí thư chi bộ và người có uy tín trong cộng đồng đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng và khơi dậy tinh thần tự nguyện, chung sức của người dân trong xây dựng quê hương.

Rời Đầu Nhuần, chúng tôi tìm về xã Hợp Thành để tìm hiểu về những đổi thay trong cộng đồng dân tộc thiểu số, trong đó có câu chuyện của bà Trần Thị Hưng, thôn Hợp Thành - người miệt mài truyền lửa cho Câu lạc bộ bản sắc văn hóa dân tộc Tày suốt hơn chục năm qua.

Trong 2 tháng qua, mỗi khi đêm xuống, Nhà văn hóa thôn Hợp Thành lại sáng đèn. Trong không gian nhà sàn rộng rãi, lời ca, tiếng hát và những điệu múa mang đậm bản sắc dân tộc Tày vang lên rộn ràng. Dưới sự hướng dẫn của bà Hưng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ, các thành viên say sưa tập luyện chuẩn bị cho chương trình văn nghệ, hoạt động văn hóa của địa phương. Từ Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Lễ hội Cốm Hợp Thành năm 2026 đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam... các tiết mục của câu lạc bộ luôn mang đến không khí vui tươi, đậm đà bản sắc.

Nhìn lại hành trình hơn chục năm gắn bó với câu lạc bộ, bà Hưng nhớ lại những ngày đầu đầy khó khăn. Năm 2014, câu lạc bộ được thành lập với 8 thành viên. Mong muốn có thêm nhiều phụ nữ tham gia để vừa tạo sân chơi, vừa góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, thời điểm đó, với vai trò Trưởng thôn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ, bà đã tích cực đến từng gia đình vận động. Khi ấy, không ít chị em còn tự ti, e ngại; một số người gặp trở ngại do gia đình chưa ủng hộ. Những quan niệm cũ về vai trò của phụ nữ, tư tưởng trọng nam khinh nữ cùng tâm lý ngại giao tiếp đã khiến nhiều chị em chỉ quanh quẩn với công việc ruộng nương, chăm sóc gia đình.

Không nản lòng trước những rào cản ấy, bà Hưng vừa vận động, vừa cố gắng tạo điều kiện để chị em tham gia từng hoạt động nhỏ. Qua thời gian, khi thấy được niềm vui, sự gắn kết và những giá trị mà câu lạc bộ mang lại, ngày càng nhiều phụ nữ mạnh dạn tham gia. Đến nay, số thành viên của câu lạc bộ đã tăng gấp đôi.

Câu chuyện ở thôn Hợp Thành không chỉ phản ánh nỗ lực bảo tồn những giá trị văn hóa mà còn cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của cộng đồng về vai trò của phụ nữ mà bà Hưng là nhân tố đã tích cực đóng góp trong suốt thời gian qua.

Theo ông Nguyễn Trọng Đoan - Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, trong công tác tuyên vận, địa phương luôn chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn và người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động Nhân dân bằng nhiều hình thức. Đội ngũ này đã góp phần không nhỏ trong việc thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của người dân, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, tiến bộ.

Những cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyên vận đã và đang góp phần mang lại những đổi thay trong cộng đồng các dân tộc, hướng tới xây dựng cuộc sống tiến bộ, văn minh. Đây cũng là một trong những nội dung của Dự án 10 về đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã, đang và sẽ tiếp tục được các địa phương quan tâm để viết tiếp những đổi thay trên mọi miền quê.