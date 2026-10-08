Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học đến từ các bộ, ngành Trung ương, viện nghiên cứu, trường đại học, các quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ số trong cả nước.

Các tham luận với chủ đề: “Dữ liệu đúng cho bài toán: thiết lập gói dữ liệu thí điểm AI cho Hải Phòng”; “Khai thác dữ liệu thời gian thực để tối ưu cảng biển, logistics, công nghiệp và giao thông Hải Phòng”; “Từ nhu cầu thực tiễn của Hải Phòng đến sản phẩm AI Make in Viet Nam: đặt hàng, thí điểm và nhân rộng theo hiệu quả” nhận được sự quan tâm của đông đảo đại biểu.

Các đại biểu dự hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Tại hội thảo, 3 bài toán lớn về dữ liệu và AI của thành phố Hải Phòng năm 2026 đã được công bố.

Trong đó, bài toán số 1 với chủ đề: “Quản trị nền tảng, xác thực dữ liệu cho Hải Phòng”; bài toán số 2 với chủ đề “Ứng dụng AI trong đào tạo, nghiên cứu và vận hành logistics hàng hải”; bài toán số 3 với chủ đề “Ứng dụng công nghệ lượng tử trong quản trị đô thị thông minh - Định vị vai trò tiên phong của Hải Phòng bên cạnh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tiếp đó, Ban tổ chức hội thảo đã tổ chức phiên tọa đàm chuyên sâu: “Dữ liệu cho AI Hải Phòng: để triển khai thành công 3 bài toán đã công bố”.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng: Để một bài toán AI đi được từ ý tưởng đến ứng dụng, công nghệ thôi chưa đủ, cần xác định đúng vấn đề cần giải quyết, chuẩn bị đúng dữ liệu, có cơ chế phối hợp hiệu quả, có tiêu chí để đánh giá rõ ràng, làm cơ sở cho việc nhân rộng.

Đối với Hải Phòng, cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp. Thành phố có lợi thế lớn về công nghiệp, cảng biển, logistics, giao thông, thương mại và hệ thống đô thị đang phát triển nhanh. Đây đều là những lĩnh vực tạo ra khối lượng dữ liệu rất lớn, đồng thời chứa đựng nhiều bài toán có khả năng ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả vận hành.

Việc đưa các bài toán cụ thể ra trao đổi đã giúp chuyển từ câu hỏi “AI có thể làm được gì” sang những câu hỏi thiết thực hơn: bài toán nào cần ưu tiên, giải pháp nào có tính khả thi và giá trị nào có thể tạo ra khi được triển khai.

Thông điệp hành động của hội thảo có thể được khái quát rất ngắn gọn: Dữ liệu đúng-Bài toán rõ-Thử nghiệm được-Giá trị đo được.

Những kết quả của hội thảo sẽ từng bước được chuyển hóa thành hành động cụ thể, góp phần triển khai hiệu quả Chiến lược dữ liệu của thành phố giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và mở rộng các ứng dụng AI phục vụ phát triển Hải Phòng.