Góp phần tạo sinh kế cho đồng bào nơi biên cương Tây Bắc

Đem tri thức đến từng bản làng

Sáng sớm một ngày đầu tháng 8, con đường đất dẫn vào xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La vẫn còn phủ mờ sương núi. Trên tuyến đường quen thuộc ấy, Trung tá Cấn Xuân Đông, Đội trưởng Đội sản xuất số 2, Đoàn KT-QP 326 (Quân khu 2) cùng đội viên trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) Tòng Văn Đạt lại xuống bản. Trong ba lô của họ không chỉ có tài liệu kỹ thuật mà còn có giống cây trồng, thuốc thú y và cuốn sổ theo dõi từng mô hình sản xuất, từng hộ dân được đơn vị hỗ trợ. Đến bản Púng Pảng, Trưởng bản Lậu Bả Pó đưa chúng tôi đến thăm gia đình chị Vi Thị Hoan, hộ được Đoàn KT-QP 326 hỗ trợ một con bò giống cách đây hai năm. Từ con bò ban đầu, gia đình đã phát triển thêm hai con.

Chị Hoan vui mừng cho biết, ngoài chăn nuôi, cán bộ, đội viên TTTTN còn hướng dẫn gia đình trồng cam đường canh, giúp tăng thêm thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống. Trong lúc mọi người trò chuyện, Tòng Văn Đạt cẩn thận kiểm tra đàn bò, hướng dẫn chị Hoan cách chăm sóc, phòng bệnh, nhất là thời điểm nắng nóng. Chưa yên tâm, anh trực tiếp pha thuốc, trộn thức ăn để chị Hoan nắm chắc quy trình thực hiện.

Cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 hướng dẫn bà con kỹ thuật cấy lúa hai vụ.

Tại bản Pha Thóng, đội viên Cà Thị Trang cùng nhân viên y tế thôn bản đến từng gia đình tuyên truyền cách chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh cho trẻ em. Là người dân tộc Thái, am hiểu phong tục, ngôn ngữ địa phương nên những hướng dẫn của Trang dễ được bà con tiếp nhận và thực hiện.

Tại Đoàn KT-QP 313 (Quân khu 2), đội ngũ TTTTN thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều mô hình phù hợp điều kiện từng địa bàn như: Trồng thảo quả, chè Shan, sa nhân tím, mận máu; phát triển đàn trâu, bò, dê sinh sản, lợn đen, ngan sao... được triển khai hiệu quả. Điều đáng quý là đội viên không chỉ hướng dẫn bằng lý thuyết mà trực tiếp xuống đồng, lên nương cùng người dân chăm sóc cây trồng, vật nuôi, kịp thời điều chỉnh kỹ thuật để mô hình phát huy hiệu quả. Chính sự gần gũi, tận tụy của đội ngũ TTTTN đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin của đồng bào, tăng cường mối gắn kết giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Thắp sáng tương lai bằng tri thức và trách nhiệm

Nếu việc chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp đồng bào tạo dựng sinh kế bền vững thì những hoạt động vì cộng đồng của đội ngũ TTTTN tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trên các vùng biên giới. Giữa tháng 6 vừa qua, khi hàng triệu học sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, căn bếp tại Trường THPT Dào San, xã Dào San, tỉnh Lai Châu luôn đỏ lửa từ sáng sớm. Cán bộ, nhân viên và các đội viên TTTTN Đoàn KT-QP 356 (Quân khu 2) tất bật chuẩn bị những suất cơm nóng gửi đến hơn 50 học sinh vùng cao dự thi. Với nhiều em phải vượt hàng chục cây số từ các bản xa đến điểm thi, những bữa cơm nghĩa tình không chỉ giúp giảm bớt khó khăn, bảo đảm sức khỏe mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vững vàng bước vào phòng thi.

Song hành với các hoạt động an sinh xã hội là những nỗ lực nâng cao dân trí, từng bước thay đổi nhận thức của đồng bào. Theo giới thiệu của Trung tá Lê Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật, Phó trưởng ban Quản lý Dự án 174, Đoàn KT-QP 356, chúng tôi gặp đội viên TTTTN Sùng Thị Phượng, cô gái dân tộc Mông tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, tình nguyện nhận nhiệm vụ tại Khu KT-QP Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện Đội sản xuất số 2, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 326 hướng dẫn bà con trên địa bàn phân loại rác thải sinh hoạt.

Ngay sau khi về đơn vị, Phượng xung phong đứng lớp xóa mù chữ cho bà con bản Hợp 2, xã Sì Lở Lầu. Học viên chủ yếu là phụ nữ và người cao tuổi nên các buổi học đều được tổ chức vào buổi tối, sau khi bà con kết thúc công việc trên nương. Cứ cách một ngày, cô giáo trẻ lại vượt những cung đường đèo dốc để đến lớp. Sự kiên trì ấy dần mang đến những đổi thay tích cực khi ngày càng có nhiều người biết đọc, biết viết, mạnh dạn tiếp cận kiến thức mới, hiểu hơn chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào lao động, sản xuất và đời sống.

Là người dân tộc Mông, thông thạo tiếng địa phương, Phượng dễ dàng chia sẻ, động viên, giúp bà con xóa bỏ tâm lý e ngại khi đến lớp. Chính sự đồng cảm, gần gũi đã tạo nên niềm tin, giúp lớp học được duy trì đều đặn, góp phần mở rộng cơ hội học tập cho người dân vùng biên, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của địa phương.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Anh Ngọc, Phó tư lệnh Quân khu 2, Trưởng ban Quản lý Dự án 174 Quân khu: Sau thời gian công tác tại các đoàn KT-QP, nhiều đội viên TTTTN trưởng thành rõ rệt cả về chuyên môn, bản lĩnh và phương pháp công tác. Không ít người tiếp tục phục vụ trong Quân đội hoặc trở thành cán bộ địa phương; nhiều người vẫn gắn bó với các chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trở thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cho cơ sở.

Thực tiễn tại các đoàn KT-QP trên địa bàn Quân khu 2 cho thấy, nơi nào đội viên TTTTN phát huy tốt vai trò, nơi đó các mô hình phát triển kinh tế được nhân rộng nhanh hơn, sự phối hợp giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng chặt chẽ, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững. Hiệu quả ấy khẳng định tính đúng đắn của chủ trương đưa trí thức trẻ về công tác tại các khu KT-QP, đồng thời chứng minh đây là giải pháp thiết thực kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh trên các địa bàn chiến lược.